Le Kenya et la Tanzanie, frappés par des pluies diluviennes, se préparent à un cyclone

Le Kenya et la Tanzanie se préparent jeudi à l'arrivée du cyclone Hidaya après des pluies torrentielles qui ont dévasté l'Afrique de l'Est, provoquant la mort de plus de 350 personnes et poussant des dizaines de milliers de personnes à quitter leurs foyers.

Les inondations qui ont déjà côuté la vie à plus de 188 personnes au Kenya depuis mars, ont également déclenché le déplacement de 165.000 personnes et 90 sont portées disparues, a indiqué le ministère de l'Intérieur. De son côté, le gouvernement a exhorté les Kényans à demeurer en alerte.

Fichier vidéo "La région côtière est susceptible d'être confrontée au cyclone Hidaya, qui entraînera de fortes précipitations, de grosses vagues et des vents violents pouvant affecter les activités maritimes dans l'océan Indien", a annoncé le bureau du président kényan William Ruto.

La Tanzanie voisine, où au moins 155 personnes ont péri dans des inondations et des glissements de terrain, devrait également ressentir la force du cyclone.

"Le cyclone Hidaya (...) devrait impacter les conditions météorologiques dans le pays, notamment avec de fortes pluies et des vents forts dans certaines régions proches de l'océan Indien", a déclaré de son côté sur X la Croix-Rouge tanzanienne.

Nairobi, la capitale du Kenya, fait partie des territoires qui devraient connaître de fortes pluies au cours des deux prochains jours, a annoncé le département de météorologie nationale sur le même réseau social.

Depuis le début de la saison des pluies au Kenya, de fortes précipitations, amplifiées par le phénomène climatique El Niño, ont provoqué des inondations dévastatrices, entraînant la destruction de routes, ponts et autres infrastructures.

Lors de l'épisode le plus meurtrier de ces intempéries, des dizaines de personnes ont péri dans la nuit de dimanche à lundi lorsqu'un barrage naturel dans le centre du pays a cédé sous l'effet de l'accumulation des pluies.

Touristes bloqués

Par ailleurs, une centaine de touristes ont été bloqués mercredi par la crue d'une rivière dans la célèbre réserve nationale du Masai Mara, après de fortes précipitations.

Les secours ont évacué par voie terrestre ou aérienne 90 personnes de cette réserve connue pour sa riche faune sauvage, où des lodges et campements dédiés aux safaris ont été inondés.

La zone reste néanmoins inaccessible pour le moment en raison de la destruction de ponts, a indiqué un administrateur local à l'AFP, Stephen Nakola, ajoutant qu'une cinquantaine de campements ont été affectés par les inondations.

Si aucune victime n'est à déplorer, les communautés locales vivant autour de la réserve ont été contraintes de partir.

"Accéder à Masai Mara est un cauchemar en ce moment et les gens bloqués là-bas sont vraiment inquiets, ils n'ont pas de route pour sortir", a dit M. Nakola, ajoutant craindre l'irruption de maladies transmissibles par l'eau.

Le président Ruto a annoncé mardi avoir mobilisé l'armée et ordonné l'évacuation des personnes vivant dans les zones à risque.

Des membres de l'opposition et de la société civile ont accusé le gouvernement d'impréparation dans la gestion de la crise en dépit des avertissements météorologiques et appelé à déclarer l'état de castastrophe.

Les Emirats arabes unis ont envoyé 80 tonnes d'aide humanitaire au Kenya, a déclaré jeudi sur X le porte-parole du gouvernement kényan, Isaac Mwaura.

Conseils aux voyageurs

Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont émis des alertes aux voyageurs au Kenya, demandant à leurs ressortissants de faire preuve de prudence.

Plusieurs autres pays d'Afrique de l'Est font face aux conséquences dévastatrices de pluies saisonnières décuplées par El Niño.

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres "est profondément bouleversé" d'apprendre la perte de vies humaines dans des inondations au Burundi, au Kenya, en Somalie, en Tanzanie et dans d'autres régions d'Afrique de l'Est, a indiqué son porte-parole Stéphane Dujarric.

Au Burundi, au moins 29 personnes sont mortes et 175 ont été blessées depuis le début de la saison des pluies en septembre dernier, a indiqué le bureau des Affaires humanitaires de l'ONU (Ocha).

Plus de 237.000 personnes ont été touchées par les inondations, qui ont fait 42.000 déplacés dont plus de la moitié sont des femmes, selon la même source.

En Tanzanie, au moins 155 personnes ont péri dans des inondations ou des glissements de terrain.

El Niño est un phénomène climatique naturel généralement associé à un réchauffement global, qui provoque des sécheresses dans certaines parties du monde et des pluies abondantes ailleurs.