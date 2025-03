Le Lesotho va souffrir de la fin des aides américaines, prévient son roi

Le Lesotho, qualifié par Donald Trump de "pays dont personne n'a jamais entendu parler", pourrait perdre jusqu'à 40.000 emplois si Washington annule l'accord commercial AGOA, a averti le roi de ce petit pays d'Afrique australe, avant un voyage en Europe.

Enclavé au milieu de l'Afrique du Sud, le Lesotho dépend fortement des exportations et de l'aide étrangère pour financer son produit intérieur brut de 2 milliards de dollars. Et bénéficie de l'African Growth and Opportunity Act (AGOA), un accord commercial qui permet d'exporter certains produits africains aux Etats-Unis sans droits de douane.

"Si l'AGOA est supprimé, cela aura un impact immédiat sur l'économie car cela pourrait signifier la perte d'emplois pour 30.000 à 40.000 personnes", a déclaré le roi Letsie III à l'AFP dans son palais de Matsieng, à quelque 45 kilomètres de la capitale Maseru.

"C'est une chose inquiétante, mais si cela se produit, nous devrons y faire face", a-t-il ajouté.

Promulgué en 2000, l'AGOA, qui bénéficie à une trentaine de pays subsahariens, doit être renouvelée en septembre et beaucoup s'interrogent sur son sort après le bouleversement de politique commerciale enclenché par M. Trump depuis son retour à la Maison Blanche.

Le Lesotho, un pays pauvre d'environ 2,3 millions d'habitants qui a l'un des taux de prévalence du VIH les plus élevés au monde, est déjà ébranlé par le gel du financement américain de ses soins de santé. Depuis 2006, les Etats-Unis ont consacré plus de 630 millions de dollars à la lutte contre le VIH/sida au Lesotho, selon l'ambassade américaine.

M. Trump a déclenché une tempête diplomatique au début du mois lorsqu'il a défendu la suppression de programmes d'aides américains à l'étranger comme ceux destinés au Lesotho, qu'il a qualifié de pays dont "personne n'a jamais entendu parler".

"J'ai été un peu contrarié" en entendant cela, a déclaré Letsie III, qui n'a pas de pouvoir officiel. "Nous avons entretenu des relations très chaleureuses avec les Etats-Unis et leur population" jusqu'ici, a-t-il ajouté, se promettant d'utiliser la publicité née de ces propos pour promouvoir son pays, connu pour ses magnifiques paysages montagneux.

Letsie III se rendra mercredi en France, où il devrait rencontrer le président Emmanuel Macron jeudi. Il devrait rester en Europe jusqu'en fin de semaine.