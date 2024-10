Le Mozambique a voté dans le calme, peu d'espoir d'alternance

Les Mozambicains ont voté dans le calme mercredi et le dépouillement se poursuivait pour désigner le président et renouveler le Parlement qui devraient rester dans le giron du Frelimo, parti-Etat au pouvoir depuis un demi-siècle.

L'opposition a signalé des irrégularités, notamment des bureaux de vote où leurs assesseurs n'ont pas pu accéder, mais aucun incident majeur n'a marqué la journée fériée dans le pays lusophone d'Afrique australe.

La participation, qui se situait autour de 50% lors des élections de 2019, pourrait se situer au-dessus, ont estimé nombre d'observateurs, sans confirmation chiffrée de la commission électorale (CNE) dans l'immédiat.

Les résulats devraient être annoncés dans les quinze jours.

Entre espoir et anxiété, des millions d'électeurs ont exprimé leur préférence, montrant ensuite fièrement leur index trempé dans un pot d'encre indélébile après avoir déposé leurs bulletins.

File d'électeurs devant un bureau de vote de Maputo pour les élections générales au Mozambique le 9 octobre 2024 AFP

Le dépouillement a commencé peu après la fermeture des bureaux à partir de 18 heures (16H GMT).

Plusieurs opposants ont dit redouter de "la triche", notamment la Renamo, premier parti d'opposition, mais aussi le nouveau venu Venancio Mondlane.

Cet ancien de la Renamo, cavalier seul adossé au parti Podemos, a suscité l'enthousiasme pendant la campagne, notamment auprès de la jeunesse. Etoile filante ou opposant qui va compter? L'avenir le dira.

Le fort ralentissement économique dans le pays pauvre inquiète au moins autant que les attaques jihadistes dans le nord, qui continuent de contrarier les espoirs de manne liée aux gisements de gaz naturel. Le projet mené par le groupe TotalEnergies, pesant 20 milliards de dollars, est paralysé depuis 2021.

"Rien ne va changer"

Le président sortant Filipe Nyusi avait appelé à un scrutin "serein, calme", demandant qu'aucun "groupe ne "s'agite ou ne menace les autres" et que chacun "évit(e) d'annoncer les résultats à l'avance".

Fichier vidéo Mais Venancio Mondlane a dénoncé quelques heures plus tard devant une forêt de micros les "voyous de la commission électorale".

"Le peuple n'acceptera pas un vol", a prévenu cet orateur charismatique, en costume trois-pièces noir, fustigeant les "corrompus, voyous, scélérats, qui n'ont fait que déshonorer ce pays".

La dernière élection présidentielle avait accordé un score de 73% au candidat du Front de libération du Mozambique (Frelimo, origines marxistes), avait été entachée d'irrégularités. Et les municipales de l'an dernier vivement contestées déjà par l'opposition.

Elchrisio, étudiant de 25 ans soucieux de son anonymat, a voté pour un candidat "capable de gouverner", persuadé que le pays "est prêt pour le changement".

Le candidat du Frelimo, Daniel Chapo, 47 ans, est un ancien gouverneur de province sans expérience gouvernementale mais populaire. Il a lui aussi souhaité un scrutin "ordonné, pacifique et sans violence", y compris après la fermeture des bureaux de vote.

"Rien ne va changer, les résultats seront les mêmes", pronostique Domingos Do Rosario, qui enseigne les sciences politiques à Maputo, soulignant la faiblesse des traditions démocratiques de son pays pauvre, aux fortes inégalités, où "le clientélisme" domine.

Un officier de police surveille la situation où des sympathisants du candidat de l'opposition (RENAMO) à la présidentielle au Mozambique se sont réunis à Maputo, le 6 octobre 2024 AFP

"L'intégrité du processus électoral est un vrai problème", souligne le chercheur Borges Nhamirre. "Les institutions à tous les niveaux - corps électoraux, tribunaux, police - vont manipuler le scrutin".

Daniel Chapo, crâne rasé et et physique élancé, avait été désigné en mai à la surprise générale par le parti. Il serait le premier président né après l'indépendance. Et le premier à n'avoir pas combattu lors de la guerre civile (1975-1992) qui a fait un million de morts.

Deux femmes passent devant une affiche électorale de Daniel Chapo, candidat du Front de libération du Mozambique (Frelimo, marxiste) à la présidentielle, à Maputo le 4 octobre 2024 AFP

Face à lui, trois candidats de l'opposition: Ossufo Momade de la Renamo, 63 ans, Lutero Simango (MDM, centre-droit), 64 ans, et Venancio Mondlane, 50 ans.

"Si les élections étaient libres et équitables", ce dernier "aurait des bonnes chances d'émerger comme le nouveau leader de l'opposition", estime M. Nhamirre.

Mais depuis une vingtaine d'années, "la triche" électorale est omniprésente, souligne M. Do Rosario.