Le Nigeria reçoit le Venezuela et la Corée du Nord pour célébrer la Démocratie

Le président Muhammadu Buhari a célébré mercredi à Abuja la Journée de la Démocratie et le début officiel de son second mandat à la tête du Nigeria, première puissance économique d'Afrique, en présence de chefs d'Etat du continent, et de délégations du Venezuela et de la Corée du Nord.

Le chef de l'Etat, en tenue traditionnelle haoussa blanche, était assis, souriant, aux côtés de son épouse et de son vice-président Yemi Osinbajo, dans les tribunes installées sur une des places principales de la capitale fédérale.

Muhammadu Buhari, 76 ans, a ensuite fait un long discours, très attendu, où il s'est engagé à "consolider les succès réalisés pendant les quatre dernières années", et à diversifier l'économie pour ne plus dépendre des ressources pétrolières.

Il a également assuré que la dernière élection présidentielle avait été considérée "libre, démocratique et sans violence" par "toutes les parties", bien que de nombreux observateurs étrangers aient dénoncé de "graves manquements" dans l'organisation du vote et que le principal parti d'opposition a porté plainte pour demander son annulation.

Il s'agit de la première "Journée de la Démocratie" au Nigeria, en souvenir de la première élection libre du pays le 12 juin 1993, qui avait été finalement suivi de l'assassinat du président yorouba MKO Abiola, et de la ré-instauration des dictatures militaires.

Elle marque également le lancement officiel du second mandat de Muhammadu Buhari, réélu en février et investi au cours d'une cérémonie "sobre" le 29 mai, lors de laquelle il n'avait pas fait de discours et n'avait pas assisté au dîner de gala organisé en son honneur.

Le ministère de l'Information avait annoncé mi-mai que l'investiture du président serait "sobre", mais que les "leaders du monde entier étaient invités pour célébrer la Démocratie le 12 juin".

Seuls quelques présidents africains ont toutefois fait le déplacement (Rwanda, Gambie, Ghana, Liberia, Namibie). Le Venezuela a envoyé son vice-président et la Corée du Nord son vice-Premier ministre, reçus tous deux mardi soir par le vice-président nigérian Yemi Osinbajo.

Le Vénézuélien Aristobulo Isturiz a appelé à une "meilleure coopération entre les deux pays, sous les auspices d'un mouvement des non-alignés", peut-on lire dans un communiqué de la vice-présidence nigériane.

L'ancien général Buhari, qui a déjà dirigé le Nigeria en 1983 pendant les dictatures militaires, avait été élu démocratiquement une première fois en 2015, soulevant à l'époque une vague d'espoir.

Lors de son investiture il y a quatre ans, Jacob Zuma (ancien président de l'Afrique du Sud) et Paul Kagame (Rwanda), et des responsables étrangers comme le secrétaire d'Etat américain John Kerry et le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius avaient alors fait le déplacement.