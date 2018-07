Le Nigeria va rapatrier ses ressortissants bloqués en Russie

Depuis quelques semaines, ces images tournent sur les réseaux sociaux : des supporters de foot qui dorment par terre, devant leur ambassade à Moscou. D'autres lancent des appels au secours pour rentrer chez eux. Leur point commun : tous ont été victimes d'une arnaque et se retrouvent bloqués en Russie, sans billet de retour, et sans un sou.

Ismaïl Olamilekan, et son frère Sodiq, ont atterri dans une auberge de la banlieue de Moscou, délestés de leurs économies, et de leurs espoirs d'une nouvelle vie. Il leur reste le pass supporter, véritable sésame du Mondial, qu'ils ont acquis pour 250 000 nairas (600 euros) chacun. Une fortune pour ces jeunes.



Le pass supporter -qui accompagnait les billets de matchs- les a dispensé de visas, mais les a conduits vers des mésaventures.

Avant qu'on se décide à partir, l'homme qui nous a vendu le pass nous a dit qu'avec cela, on pourrait obtenir un travail et rester en Russie. Mais quand on est arrivés, on a découvert que c'était une arnaque, il a juste pris notre argent et nous a menti.

Ismail Olamilekan, ressortissant nigérian bloqué en Russie