Le pape se rendra en RD Congo et au Soudan du Sud en juillet

Le pape François se rendra en République démocratique du Congo (RDC) et au Soudan du Sud du 2 au 7 juillet, deux pays africains en proie aux violences et auxquels il manifeste une attention particulière.

Le souverain pontife, 85 ans, se rendra d'abord en RDC du 2 au 5 juillet dans les villes de Kinshasa et de Goma, avant de visiter Juba, capitale du Soudan du Sud, du 5 au 7 juillet, en réponse à l'invitation des chefs d'État et des évêques des deux pays, a annoncé jeudi le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni.

"Le pape vient (…) raviver l'espérance du peuple congolais qui a besoin de la paix, de la sécurité et du bien-être", a réagi Mgr Marcel Utembi Tapa, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco), lors d'une conférence de presse à Kinshasa, quelques minutes après l'annonce du Vatican.

Selon le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, cette visite est "un don inestimable (…) à notre pays, à notre peuple, un peuple qui passe aujourd'hui des moments difficiles".

La RDC, pays de quelque 90 millions d'habitants en proie à des conflits armés persistants, compterait 40% de catholiques, 35% de protestants ou affiliés aux Eglises du réveil, 9% de musulmans et 10% de kimbanguistes (église chrétienne née au Congo), selon des estimations.

Le pays est un État laïc, mais la religion est omniprésente dans le quotidien des Congolais. L'Eglise catholique en particulier a parfois joué un rôle de premier plan dans la politique locale.

Goma, la ville principale de la province du Nord-Kivu, dans l’est du pays, est le théâtre depuis plus de 25 ans de violences de groupes armés.

La dernière visite d'un pape dans la capitale Kinshasa remonte à août 1985, quand Jean-Paul II avait passé deux jours dans le pays, qui s'appelait alors Zaïre.

- Instabilité chronique -

La visite au Soudan du Sud sera la première d'un pape depuis la création du pays en 2011. Eprouvé par une instabilité chronique, ce pays pauvre de 11 millions d'habitants a sombré dans une sanglante guerre civile entre 2013 et 2018 opposant les ennemis jurés Riek Machar et Salva Kiir, qui a coûté la vie à près de 400.000 personnes et forcé des millions d'autres à fuir leur foyer.

Malgré un accord de paix signé en 2018 et prévoyant un partage du pouvoir au sein d'un gouvernement d'union nationale, des querelles persistent entre les deux rivaux au sommet de l'Etat et les violences se poursuivent. Selon un rapport de l'ONU publié mardi, au moins 440 civils ont été tués entre juin et septembre 2021 dans des affrontements entre factions des deux camps.

Le Saint-Siège s'est directement impliqué dans les négociations en tenant un rôle de médiateur. En 2019 ensuite, François avait même convié au Vatican Salva Kiir et Riek Machar, pour une retraite spirituelle à l'issue de laquelle il s'était agenouillé devant eux en leur implorant de faire la paix, un geste symboliquement fort qui avait marqué les esprits.

Depuis son élection en 2013, François s'est rendu à quatre reprises en Afrique, notamment au Kenya, en Ouganda et en Centrafrique, en Egypte et au Maroc. Son dernier déplacement africain remonte à septembre 2019, lors duquel il s'était rendu au Mozambique, à Madagascar puis à l'île Maurice.

Ce voyage apostolique sera le deuxième du pape argentin à l'étranger en 2022, après sa visite à Malte prévue les 2 et 3 avril.

Jorge Mario Bergoglio, qui a subi en 2021 une importante opération du colon, a récemment annulé plusieurs engagements en raison d'une douleur "aiguë" au genou, et souffre de douleurs chroniques à la hanche.

En octobre, dans un entretien à l'agence de presse argentine Telam, le Saint Père avait affirmé qu'il effectuerait son premier déplacement en Océanie en 2022, sans préciser dans quel(s) pays.