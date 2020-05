Le Premier ministre du Lesotho confirme officiellement sa démission

Le Premier ministre du Lesotho Thomas Thabane a confirmé mardi sa démission lors d'un discours télévisé, après plusieurs mois d'une crise politique suscitée par sa mise en cause dans l'assassinat de son ex-épouse en 2017.

"Je me présente aujourd'hui devant vous pour vous annoncer que le travail dont vous m'avez chargé n'est peut-être pas achevé mais que le temps est arrivé pour moi de me retirer du théâtre des opérations, de quitter la vie pubique et mes fonctions", a déclaré M. Thabane.

Le chef du gouvernement avait annoncé lundi son retrait devant la presse.

Au pouvoir depuis 2017, M. Thabane, 80 ans, doit être remplacé à la tête du gouvernement par l'actuel ministre des Finances Moeketsi Majoro.