Le président du Soudan du Sud "est vivant", affirme son gouvernement face aux rumeurs

Le président du Soudan du Sud Salva Kiir "est vivant" a affirmé jeudi son gouvernement, démentant fermement des posts sur les réseaux sociaux qui ont annoncé la mort du chef de l'Etat à la santé vacillante.

La santé de M. Kiir, 73 ans, au pouvoir depuis 2011, est depuis des années un sujet de préoccupation tout autant qu'un tabou au Soudan du Sud, pays pauvre et historiquement instable, où cinq ans de guerre civile entre ses forces et celles de son actuel vice-président Riek Machar ont fait plus de 400.000 morts de 2013 à 2018.

De nombreux analystes interrogés par l'AFP voient l'arrestation en mars de M. Machar comme une manière de l'écarter de la liste des prétendants à sa succession.

Les messages relatifs à la mort du chef de l'Etat se sont multipliés mercredi sur les réseaux sociaux, un influenceur kényan ayant notamment écrit qu'il avait "cassé sa pipe".

Le ministères des Affaires étrangères sud-soudanais a tenu à "démentir catégoriquement et fermement (ces) informations fausses et malveillantes", dans un communiqué jeudi.

"Son Excellence le Président Salva Kiir Mayardit est en vie, en bonne santé et pleinement engagé au service de la nation. Il continue d'exercer ses fonctions présidentielles avec vigueur, engagement, en bonne santé et en pleine forme", ajoute ce texte.

Au Soudan du Sud, pays pauvre et rongé depuis des années par l'insécurité et l'instabilité politique, des combats ont repris récemment dans certaines régions, notamment dans l'Etat du Haut-Nil (Nord-Est), entre l'armée loyale au président Salva Kiir et une milice que le pouvoir affirme loyale à M. Machar.

L'accord de partage du pouvoir entre MM. Kiir et Machar, qui avait mis fin à la guerre sanglante de 2013-2018, s'est effondré avec l'arrestation du vice-président.