Le président ougandais visite le Soudan du Sud sous haute tension

Le président ougandais Yoweri Museveni est arrivé jeudi à Juba, capitale du Soudan du Sud, sous haute tension depuis l'arrestation la semaine dernière du vice-président par des forces loyales au président qui fait craindre une nouvelle guerre civile.

M. Museveni, dont l'armée a déployé le mois dernier des troupes en soutien au président Salva Kiir, s'est rendu dans le plus jeune pays du monde à l'invitation de ce dernier, a-t-il indiqué sur X, pour des "discussions visant à renforcer les relations bilatérales et à approfondir la coopération entre nos deux nations" voisines.

Le président ougandais, un ex-guérillero qui a accédé au pouvoir en 1986, est le premier chef d'Etat à se rendre au Soudan du Sud depuis l'arrestation du vice-président Riek Machar par des forces loyales au président, un évènement qu'il n'a pas mentionné sur X.

Cette arrestation menace selon des analystes le pays d'un nouveau conflit, près de sept ans après la fin d'une guerre civile dévastatrice entre les partisans de MM. Machar et Kiir qui avait fait quelque 400.000 morts et quatre millions de déplacés entre 2013 et 2018.

Avant l'arrestation de M. Machar, le pays riche en pétrole mais extrêmement pauvre par ailleurs avait connu des affrontements, notamment dans le Haut-Nil (Nord-Est), entre notamment les forces fédérales loyales au président Kiir et une "Armée blanche", milice accusée par le pouvoir de collaborer avec Riek Machar.

Le 26 mars, le parti de M. Machar avait aussi dénoncé des frappes contre ses forces aux portes de Juba. Mardi soir, les forces favorables au vice-président ont dénoncé des attaques ces derniers jours dans le Haut-Nil et en Equateur central (sud), qui "ont causé la panique parmi les civils".

L'Ouganda a régulièrement été accusé d'ingérences dans le plus jeune pays du monde.

Avant d'envoyer des troupes au Soudan su Sud le mois dernier, l'Ouganda y avait déployé des troupes en 2013 pour soutenir le gouvernement du président Kiir, avant de s'en retirer officiellement à la fin 2015.

Les autorités sud-soudanaises ont par ailleurs annoncé mercredi l'arrivée de médiateurs de l'Union africaine, qui ont rencontré le président et doivent s'entretenir dans les prochains jours avec d'autres acteurs pour tenter de désamorcer les tensions.

Vendredi, un ancien Premier ministre kényan, Raila Odinga, avait été envoyé à Juba pour les mêmes raisons. S'il avait pu rencontrer M. Kiir, il n'avait pas eu accès à M. Machar, placé en résidence surveillée.