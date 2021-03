Le président sénégalais sous pression face à la menace de nouveaux troubles

La pression est forte sur le président sénégalais Macky Sall pour qu'il réponde à la colère de la rue, à l'aube d'une nouvelle semaine de manifestations, après des troubles qui ont fait au moins cinq morts.

Une haute personnalité réputée indépendante, le médiateur de la République Alioune Badara Cissé, a pressé le président de sortir de son silence pour s'adresser aux jeunes, ajoutant sa voix aux appels de la part de l'ONU ou des organisations africaines à toutes les parties pour chercher les voies d'une désescalade.

Les Sénégalais "veulent vous entendre, pourquoi diable ne leur parlerez-vous pas ?", a déclaré devant la presse Alioune Badara Cissé, ancien proche collaborateur et ministre de M. Sall, et volontiers critique du pouvoir. "Faites-le avant qu'il ne soit trop tard".

Le Sénégal, réputé comme un îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest, va au-devant d'une nouvelle semaine à risques après avoir connu de mercredi à vendredi ses troubles les plus graves depuis des années.

Un collégien a été tué samedi lors de manifestations à Diaobé (sud), portant à au moins cinq le nombre des morts depuis mercredi.

Un collectif qui entend porter la contestation, le Mouvement de défense de la démocratie (M2D), a appelé à trois jours de nouvelles manifestations à partir de lundi. Il réclame la libération des prisonniers "arbitrairement" détenus, parmi lesquels Ousmane Sonko, dont l'arrestation a mis le feu aux poudres, ainsi qu'une enquête sur les évènements. Le collectif remet en question la légitimité du président.

M. Sonko, troisième de la présidentielle de 2019 et pressenti comme un des principaux concurrents de celle de 2024, doit être présenté à un juge lundi.

- Ecole suspendue -

M. Sonko a été arrêté mercredi, officiellement pour trouble à l'ordre public, alors qu'il se rendait en cortège au tribunal où il était convoqué pour répondre à des accusations de viol portées contre lui par une employée d'un salon de beauté dans lequel il allait se faire masser pour, dit-il, soulager ses maux de dos.

Personnalité au profil antisystème, le député crie au complot ourdi par le président lui-même pour l'écarter de la prochaine présidentielle.

La décision attendue lundi de le relâcher ou de l'écrouer s'annonce lourde de conséquences.

Les autorités ont suspendu l'école sur tout le territoire pour la semaine, afin de "protéger les élèves, les enseignants et l'administration scolaire" des heurts redoutés.

De nombreux enfants et adolescents ont pris part aux manifestations, ont constaté les journalistes de l'AFP. Les autorités "recommandent fortement aux parents d'élèves de garder un oeil vigilant sur leurs enfants". En réalité beaucoup d'enfants échappent à une telle vigilance dans un pays qui affichait en 2019 un taux de scolarisation en primaire voisin de 80%, selon l'Unesco.

L'arrestation d'Ousmane Sonko a déclenché dans la capitale Dakar et dans tout le pays des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre, des saccages et des pillages.

- Dilemmes présidentiels -

Elle a provoqué la colère des partisans de M. Sonko. Elle a aussi, disent de nombreux Sénégalais, porté à son comble l'exaspération accumulée par la dégradation, au moins depuis le début de la pandémie de Covid-19 en 2020, des conditions de vie dans un pays déjà pauvre.

Le médiateur de la République, censé recueillir les doléances contre l'Etat, a dressé un état des lieux sombre du Sénégal, évoquant de béantes inégalités sociales et une jeunesse "qui traverse les océans sans bouée de sauvetage (et) qui sert d'aliment aux poissons en haute mer". Il faisait référence aux migrants qui tentent de rallier l'Europe.

Il était "prévisible qu'il arriverait un moment où le couvercle sauterait", a-t-il dit, pressant M. Sall d'écouter les jeunes.

Le président a démenti fin février être pour quoi que ce soit dans les ennuis judiciaires de M. Sonko.

M. Sall, confronté à des décisions délicates entre l'indépendance proclamée de la justice, la pression de la contestation et de la pandémie, et les conséquences politiques du sort de M. Sonko, a depuis gardé le silence en public sur l'affaire.

Son ministre de l'Intérieur a prévenu que l'Etat emploierait tous les moyens nécessaires pour rétablir l'ordre. Il a aussi fait miroiter un allègement du couvre-feu instauré contre la pandémie.