Le prince Harry démissionne de son association en Afrique après un conflit interne

Le prince Harry a renoncé à son rôle de parrain de l'association caritative Sentebale, qu'il a fondée en 2006 pour lutter contre le sida en Afrique, se disant "sous le choc" à la suite d'un conflit avec la présidente du conseil d'administration.

Le duc de Sussex, installé aux Etats-Unis depuis 2020, a cofondé cette organisation il y a vingt ans en l'honneur de sa mère, la princesse Diana, avec le prince Seeiso du Lesotho.

"C'est le coeur lourd que nous avons démissionné de nos fonctions de parrains de l'organisation jusqu'à nouvel ordre, en signe de soutien et de solidarité avec les membres du conseil d'administration qui ont dû faire de même", ont-ils déclaré dans un communiqué commun publié mardi soir.

"Ce qui s'est passé est impensable. Nous sommes sous le choc d'avoir à faire cela", ont-ils poursuivi.

Les cinq membres du conseil d'administration avaient tous réclamé le départ de leur présidente, l'avocate zimbabwéenne Sophie Chandauka, qui a pris ses fonctions en juillet 2023.

Celle-ci a riposté en saisissant à leur encontre le régulateur britannique Charity Commission et porté l'affaire devant la Haute Cour de Londres, ce qui a provoqué leur démission collective.

Sophie Chandauka a affirmé dans un communiqué avoir "osé dénoncer les problèmes de mauvaise gouvernance, de gestion défaillante, d'abus de pouvoir, d'intimidation, de harcèlement, de misogynie" et de racisme envers les femmes noires dans l'ONG.

"Des gens se comportent comme s'ils étaient au-dessus des lois (...), puis jouent la carte de la victime et utilisent la presse, qu'ils méprisent, pour nuire à ceux qui ont le courage de contester leur conduite", a-t-elle fustigé.

L'ONG, qui aide les jeunes du Lesotho et Bostwana atteints du VIH et du sida, était déjà en difficulté après le transfert de ses opérations en Afrique et le départ de plusieurs membres, rapporte le Times.

"Nous sommes dévastés que la relation entre les membres et la présidente du conseil d'administration se soit irrémédiablement détériorée, créant une situation intenable", ont déploré les princes Harry et Seeiso.

Les deux cofondateurs ont dit avoir aussi partagé "leurs inquiétudes" auprès de la Charity Commission. Cette dernière a indiqué à l'AFP être "au courant" de ces problèmes internes, et les "évaluer" avant de potentielles actions.

Le duc de Sussex, qui a passé deux mois au Lesotho à l'âge de 19 ans en 2004, a créé cette association deux ans plus tard.

Un porte-parole de l'ONG a indiqué à l'AFP que le conseil d'administration avait été "restructuré" mardi, ajoutant n'avoir pas reçu les démissions des deux cofondateurs.