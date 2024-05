Le prince Harry et son épouse Meghan en visite au Nigeria

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle se sont rendus vendredi au Nigeria dans le cadre de la promotion des Jeux Invictus, l'événement sportif que le prince a fondé pour les vétérans de guerre.

Le couple est arrivé vendredi à Abuja, la capitale nigériane, où il a visité une école pour inaugurer un événement sur la santé mentale des jeunes.

Accueillis par un groupe de danseurs et de joueurs de tambours de l'ethnie Igbo, le prince Harry et Meghan ont visité la Lightway Academy, où ils ont été accueillis par des élèves.

"Si vous n'avez qu'une chose à retenir de cette journée, c'est que la santé mentale concerne tout le monde", a déclaré le prince Harry aux élèves. "Plus on en parle, plus on peut faire reculer la stigmatisation".

Fichier vidéo Meghan a rejoint le duc de Sussex sur scène avant de partir à une réunion avec des responsables militaires pour discuter des Jeux Invictus.

Le Nigeria est devenu membre des jeux en 2022.

Les prochains jeux auront lieu en février 2025 à Vancouver, au Canada.

"C'était vraiment cool. Je voulais juste le toucher", a déclaré à l'AFP l'élève Nnena Edeh, 13 ans, qui s'est dite "inspirée" par la rencontre alors que le prince quittait l'école.

Le prince Harry était à Londres mercredi pour marquer le 10e anniversaire des jeux. Comme tous ses voyages au Royaume-Uni depuis qu'il a déménagé aux États-Unis en 2020, sa visite a suscité de nouvelles spéculations sur une réconciliation avec sa famille.

Harry, ancien capitaine de l'armée qui a servi comme pilote d'hélicoptère en Afghanistan, a fondé les Jeux Invictus en 2014. Depuis, ils ont pris de l'ampleur et favorisent la réinsertion des vétérans de guerre par le sport.

Le prince britannique Harry et son épouse Meghan Markle visitent une école à Abuja au Nigeria, le 10 mai 2024 AFP

L'année dernière, l'ancien soldat nigérian Peacemaker Azuegbulam, qui a perdu une jambe en combattant Boko Haram dans le nord du Nigeria, est devenu le premier Africain à remporter une médaille d'or aux jeux en Allemagne.

L'armée nigériane a déclaré jeudi que le prince participerait à un événement sportif dans la capitale et qu'il se rendrait également à Kaduna, dans le nord-ouest du pays, pour visiter un hôpital militaire et s'entretenir avec des soldats blessés au combat.

Il se rendra ensuite à Lagos, la capitale économique et culturelle du pays.

Bain de foule pour le prince Harry et Meghan Markle lors de la visite d'une école à Abuja au Nigeria, le 10 mai 2024 AFP

Les forces armées nigérianes luttent contre des groupes armés sur plusieurs fronts.

Une insurrection jihadiste sévit depuis 2009 dans le nord-est du pays et a fait plus de 40.000 morts et 2 millions de déplacés.

Dans les États du nord-ouest et du centre, des bandes criminelles lourdement armées, connues localement sous le nom de bandits, procèdent à des enlèvements massifs contre rançon, attaquent et pillent des villages.