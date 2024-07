Le « roi de la kora » Toumani Diabaté est mort

Toumani Diabate se produit lors du festival de musique et d'arts Bonnaroo à Manchester, Tennessee, le vendredi 12 juin 2009.

Il était surnommé le « roi de la kora ». Le musicien malien Toumani Diabaté est mort à l’âge de 58 ans, d’une courte maladie, a annoncé sa famille vendredi 19 juillet. Il était un virtuose de la kora, instrument d'Afrique de l'Ouest composé de 21 cordes, d’une calebasse et d’une peau de vache.

Né en 1965 à Bamako, Toumani Diabaté était issu d’une famille de griots, gardiens des traditions et compteurs des récits historiques de l’Afrique de l’Ouest.

Toumani Diabaté et son fils Sidiki Diabaté interprètent "Jarabi".

Il commence à jouer de la kora « dès l'âge de cinq ans » dans l'entourage de sa famille. Avant de rejoindre l'Ensemble instrumental du Mali, témoigne l'ambassadrice du Mali au Canada, Fatima Braoulé Meité, sur Facebook. Il a joué en compagnie de grandes stars maliennes dont Ballaké Sissoko, un autre grand joueur de la kora, et Ali Farka Touré, grand nom de la musique de ce pays ouest-africain, a-t-elle ajouté.

« Mon cher papa s'en est allé à jamais », a écrit son fils, l’artiste Sidiki Diabaté, sur Facebook. Il est décédé dans une clinique privée de la capitale Bamako, a déclaré à l'AFP un autre membre de sa famille, sans plus de détails.

Le « maître » de la kora

« L'immense Toumani Diabaté a tiré sa révérence. Ce soir, la kora est orpheline de son Maître », a réagi le journaliste malien Seydou Sissouma sur X. Le chanteur sénégalais Youssou Ndour a salué « un virtuose de la kora, un arrangeur musical hors pair », sur X.

La diva malienne Oumou Sangaré affirme que « le monde de la musique perd aujourd'hui l'un de ses plus grands ambassadeurs », sur Facebook. Plus qu'un virtuose de la kora, Toumani Diabaté était pour elle « un pont entre nos traditions ancestrales et la modernité, un artiste qui a su porter la voix du Mali aux quatre coins du monde ».