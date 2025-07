Le roi du Maroc souhaite reprendre le dialogue avec l'Algérie sur la question du Sahara occidental

A l'occasion de la Fête du Trône, marquant son intronisation il y a 26 ans, le roi du Maroc Mohammed VI a réitéré son appel à un "dialogue fraternel et sincère" avec l'Algérie. Dans un contexte de tensions autour du Sahara occidental, il a plaidé pour une solution sans "vainqueur ni vaincu ".

Mohammed VI a réaffirmé une position qu'il dit "claire et constante": le Maroc est disposé à "un dialogue franc et responsable", "fraternel et sincère portant sur les différentes questions en souffrance entre les deux pays". Le roi fait référence à la situation du Sahara occidental, pomme de discorde entre les deux voisins.

Le Sahara occidental, une ancienne colonie espagnole jusqu'en 1975, est contrôlé en majeure partie par le Maroc mais considéré comme un territoire non autonome par les Nations unies. Un conflit y oppose depuis 50 ans le Maroc aux indépendantistes du Front Polisario, soutenus par l'Algérie. Le roi a scandé solennellement "j'ai toujours eu à cœur d'apporter mon soutien à nos frères d'Algérie. J’ai exprimé que le Maroc est prêt pour un dialogue franc et responsable."

Le roi a plaidé pour "une solution consensuelle qui sauve la face à toutes les parties, où il n'y aura ni vainqueur ni vaincu", sans donner plus de détails.

Nous sommes fiers de ces positions [des soutiens au plan d'autonomie marocain sur le Sahara occidental] qui défendent la vérité et la légitimité. Autant que nous affirmons avec force la nécessité de créer une solution consensuelle dans laquelle il n’y a ni vainqueur ni vaincu. Une situation qui préserve la dignité de toutes les parties. Mohamed VI

Il a dans le même temps exprimé sa gratitude envers les soutiens internationaux au plan d'autonomie marocain, "dans le cadre de la souveraineté du Maroc".

Rabat milite pour obtenir les soutiens à son plan d'autonomie, renforcé après avoir obtenu en 2020 la reconnaissance par les États-Unis de sa souveraineté sur ce territoire contesté en échange de la normalisation de ses relations diplomatiques avec Israël.

Depuis, plusieurs pays dont la France ont apporté leur soutien au Maroc.

Mohammed VI avait déjà appelé l'Algérie au dialogue en 2018, puis en 2021, après la rupture des relations diplomatiques par Alger. Aucune réponse officielle n'a été formulée depuis. Le roi a qualifié la situation de "regrettable".