Le Rwanda et la RDC veulent laisser leur passé troublé derrière eux

Le nouveau président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, et son homologue rwandais, Paul Kagame, ont déclaré vouloir oublier le passé et travailler ensemble à mettre fin à la violence le long de leur frontière commune.

La RDC, immense pays riche en ressources naturelles, a été massivement déstabilisée par le génocide de 1994 au Rwanda, au cours duquel en cent jours au moins 800.000 personnes, selon l'ONU, ont péri, essentiellement des membres de la minorité tutsi et des Hutu modérés.

Les massacres avaient conduit des centaines de milliers de réfugiés hutu, des génocidaires pour certains d'entre eux, à venir s'installer dans l'est de la RDC, alors appelée Zaïre, entraînant une série d'événements ayant débouché sur deux guerres en 1996-1997 et 1998-2003.

"Nos pays resteront voisins pour toute la vie et nous, nous ne sommes que des acteurs spontanés, nous passons à un moment donné (...) Donc se faire la guerre, entretenir des tensions inutiles, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps que nous aurions pu mettre à profit pour bâtir, pour reconstruire", a déclaré Félix Tshisekedi à l'occasion de l'Africa CEO Forum à Kigali.

Le président congolais s'y exprimait devant un panel avec Paul Kagame.

"A propos des groupes armés (présents dans l'est de la RDC), il y a un constat: ce sont devenus aujourd'hui des petits groupes d'intérêts, d'intérêts mesquins bien sûr, ce ne sont plus des gens qui se battent pour une idéologie ou une raison stratégique quelconque", a poursuivi Félix Tshisekedi.

Il a ajouté que les autorités congolaises travaillaient avec leurs partenaires du développement à réintégrer ces groupes et à les décourager de poursuivre leurs activités.

Parmi les nombreux groupes armés actifs dans l'est de la RDC figurent des groupes rebelles rwandais opposés au président Kagame, qui ont mené par le passé des attaques transfrontalières contre les forces armées rwandaises.

Le Rwanda a par ailleurs été accusé, notamment par les Nations unies et des groupes de défense des droits de l'homme, de mener des activités de contrebande depuis la RDC - ce que Kigali a toujours nié.

De son côté, Paul Kagame a déclaré qu'il souhaitait travailler à améliorer les relations bilatérales avec son voisin.

"Mes problèmes au Rwanda sont au final les mêmes problèmes que ceux que rencontrent les gens en RDC et vice versa. Nous devons relever ces défis", a déclaré le président rwandais.

"Félix Tshisekedi a pris des engagements envers le peuple de RDC et envers les peuples de la région. Nous devons le croire et tendre la main de la coopération, comme il le fait avec nous, et voir jusqu'où nous pouvons aller", a-t-il ajouté.