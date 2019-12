Le Rwanda, nouveau sponsor du PSG

Né de discussions entamées depuis un an par le président du club de football parisien, Nasser al-Khelaïfi, ce partenariat n’a pas pour but de recruter ou de détecter de futurs joueurs africains. Il sera visible à travers des leds autour de la pelouse lors des matches à domicile ou encore la mise en avant du café et du thé rwandais dans les travées du Parc des Princes. Sans oublier la présence de joueurs parisiens au Rwanda dans les prochains mois, ou encore la création d’une académie à Kigali, la capitale du pays. La marque sera aussi apposée sur la manche des joueuses féminines du PSG.



Un partenariat gagnant pour le club



"Nous avons l'ambition de bâtir un partenariat puissant pour valoriser l'impressionnante transformation du Rwanda", a déclaré Marc Armstrong, directeur du sponsoring pour le PSG, cité dans un communiqué du club.

Sur son compte Twitter, le PSG a publié une première vidéo montrant ses têtes d'affiche Kylian Mbappé, Neymar ou encore Mauro Icardi faire la promotion du tourisme au Rwanda, pays traumatisé par le génocide qui a fait 800.000 morts entre avril et juillet 1994, essentiellement parmi la minorité tutsi, mais dont l'économie est une des plus florissantes d'Afrique.

Valoriser l'image du Rwanda et développer le tourisme



"Au cours des 25 dernières années, le Rwanda est passé d'un pays tristement connu pour la tragédie que nous avons vécue à l'un des pays les plus dynamiques grâce à son énergie, sa créativité et ses innovations", a commenté Clare Akamanzi, à la tête du Conseil de Développement du Rwanda.



Le contrat va apporter une nouvelle source de revenus au PSG. Du côté du Rwanda, c'est une visibilité supplémentaire pour le pays dirigé d'une main de fer depuis 1994 par Paul Kagame. Crédité du spectaculaire développement d'un pays exsangue au sortir du génocide, le dirigeant de 62 ans est aussi accusé de bafouer la liberté d'expression et de réprimer toute opposition.



Le partenariat prévoit que des joueurs du PSG se rendent au Rwanda, en relatant leur visite sur les réseaux sociaux.