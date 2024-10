Le Sénégal lève l'interdiction des signes religieux dans les écoles

Port du voile, de la croix ou des perles sacrées, le gouvernement sénégalais est sans appel, aucun établissement scolaire ne doit plus interdire les signes religieux dans les écoles. C'est la réponse à une polémique soulevée en juillet dernier par Le Premier ministre Ousmane Sonko.

En fin juillet dernier, le Premier ministre Ousmane Sonko mettait en garde les établissements qui continuent d'interdire le voile à l'école. Le gouvernement sénégalais est passé aux actes mardi soir, en publiant un arrêté sur le règlement intérieur des établissements scolaires.

Ce texte publié au lendemain de la rentrée des classes indique en son article 5 que « Le respect des croyances religieuses incluant l’acceptation du port des signes religieux, tel que le voile, la croix, les perles sacrées, sans préjudice à une identification nette de l’élève dans l’enceinte de l’école, dans les classes et lors des activités pédagogiques. Ce respect de la différence ne soustrait pas l’élève, excepté par des dispenses objectivement motivées, de la participation aux activités pédagogiques et sportives obligatoires. »

Tweet URL

Un environnement propice à l'épanouissement

Le premier ministre sénégalais avait déclaré lors d'une cérémonie primant les meilleurs élèves du Sénégal: "Certaines choses ne peuvent plus être tolérées dans ce pays. En France, ils nous parlent constamment de leur modèle de vie et de style, mais cela leur appartient. Au Sénégal, nous ne permettrons plus à certaines écoles d’interdire le port du voile."

Dans cette optique, le ministère de l'Education s'engage à faire respecter les convictions religieuses dans les espaces publiques notamment dans les établissements scolaires. Les autorités appellent les responsables d'écoles à ne pas entraver l’identification religieuse claire des élèves.

Le mouvement catholique visé ?

La déclaration du chef du gouvernement avait suscité une vive polémique dans ce pays ouest-africain très majoritairement musulman.

Ses propos avaient été perçus comme visant l'école catholique d'après le Conseil national du Laïcat, qui rassemble les associations et mouvements catholiques du pays. Plusieurs responsables de l’Église avaient dénoncé les propos d'Ousmane Sonko, nommé chef du gouvernement par le président Bassirou Diomaye Faye.

(Re)lireSénégal : Ousmane Sonko relance le débat autour du port du voile à l'école

Les controverses sur le port du voile ne sont pas nouvelles au Sénégal. En 2019, 22 lycéennes musulmanes avaient été refoulées d'une école catholique réputée de Dakar, l'Institution Sainte-Jeanne-d'Arc , pour port du voile lors de la rentrée scolaire de septembre.

Elles avaient ensuite été réadmises après un compromis entre l'établissement et l'Etat sénégalais à la suite d'une intervention du Vatican.