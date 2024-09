Le Sénégal privé d'électricité pendant plusieurs heures

Le Sénégal a été privé d'électricité jeudi pendant plusieurs heures à la suite d'un "accident" sur le réseau à Dakar, un phénomène devenu rare dans le pays ouest-africain.

"Nous avons eu une perturbation à cause d’un accident vers 13h00 (locales et GMT) au poste de Hann", à Dakar, "qui a touché tout le Sénégal à cause de l’interconnexion", a déclaré à l'AFP Marietou Seye, de la direction de la communication de la société nationale d'électricité, la Senelec.

"Actuellement (vers 18h15 locales et GMT), la reprise est en cours. L'électricité a été rétablie dans beaucoup de quartiers de Dakar et de villes du pays", a-t-elle assuré. Selon elle, "c'est la première fois qu'il y a une coupure aussi longue depuis des années".

Oumar Diallo, directeur de la distribution de la société, a expliqué à l'AFP qu'un "incident malheureux" a provoqué "un court-circuit très violent et une grosse explosion" à Hann, et que toutes les centrales d'électricité du pays se sont déconnectées pour se protéger.

Pendant des années, le secteur de l'électricité a été en crise au Sénégal, ce qui s'est traduit par des coupures régulières qui ont atteint un pic important en 2010-2011.

Ces coupures, appelées "délestages" électriques étaient dues, selon les autorités, aux difficultés financières de la Senelec pour s'approvisionner en carburant et entretenir un matériel souvent vétuste.

Elles sont devenues plus rares sous la présidence de Macky Sall (2012-2024) qui a beaucoup investi dans le développement énergétique du pays et la diversification de son mix.