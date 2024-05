Le Sénégal se met d'accord pour acheter des livres ayant appartenu à Senghor

Un "accord" pour l'achat par le Sénégal de livres ayant appartenu à l'ancien président sénégalais Léopold Sedar Senghor, a été trouvé avec l'héritière qui devait les vendre aux enchères, a-t-on appris auprès du commissaire-priseur Me Jean Rivola.

"Un accord a été trouvé lundi entre l'Etat sénégalais et l'héritière de ces livres", a déclaré Me Rivola à l’AFP, confirmant des informations de presse.

Selon lui, le Sénégal a demandé la "discrétion" sur le montant de cet accord.

"Les livres vont très prochainement rejoindre la maison de Senghor à Dakar, une maison à l’architecture futuriste devenue un musée, pour y être exposés", a-t-il dit. Il s'agit de 343 livres dédicacés à Senghor et 400 autres non dédicacés, selon Me Rivola.

Prévue mi-avril à Caen, en Normandie, région de l'ouest de la France où Leopold Sedar Senghor a vécu ses vieux jours, la vente aux enchères de ces livres avait été suspendue en raison de négociations avec le Sénégal.

L'ambassadeur du Sénégal en France, El Hadji Magatte Seye, avait alors indiqué à l'AFP avoir "depuis quelques jours (...) engagé – sur instruction du nouveau président de la République du Sénégal – des discussions avec le commissaire-priseur pour aboutir à la suspension de la vente et trouver un accord pour une vente de gré à gré".

Selon le catalogue de la vente, les ouvrages étaient proposés à des prix allant de 10 à 40 euros. Rares étaient ceux affichés au-delà de 60 euros.

La bibliothèque de l'ancien président sénégalais Léopold Sedar Senghor dans sa maison de Verson, en Normandie, le 13 septembre 2022 AFP/Archives

"L'intérêt de cette bibliothèque, c'est qu'elle permet de voir quelles étaient les affinités intellectuelles de Léopold Senghor, les écrivains avec lesquels il échangeait entre les années 1940 et 1970", avait estimé en avril Me Rivola, jugeant que cela donne "une photographie des personnalités qui gravitaient autour de M. Senghor et son œuvre dans l'immédiat après-guerre".

En octobre, le Sénégal s'était déjà porté acquéreur pour une valeur totale de 244.000 euros de biens qui devaient être vendus aux enchères à Caen. La quarantaine d'objets ayant appartenu au président Senghor et à son épouse, Colette, comprenait des bijoux et des décorations militaires de l'ex-chef d'Etat ainsi que divers autres objets, comme des cadeaux diplomatiques.

Poète et écrivain, Léopold Sédar Senghor a été un chantre de la Négritude, un mouvement pour la défense des valeurs culturelles du monde noir qu'il a fondé dans les années 1930 avec le Martiniquais Aimé Césaire et le Guyanais Léon Gontran Damas.

Il est décédé en 2001 à Verson, en Normandie, à l'âge de 95 ans.