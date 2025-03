Le Soudan du Sud connaît sa pire épidémie de choléra en 20 ans, selon l'Unicef

Le Soudan du Sud connaît sa pire épidémie de choléra en 20 ans avec plus de 40.000 cas et 694 décès en près de six mois, a annoncé l'Unicef lundi.

Le plus jeune Etat de la planète en proie à l'instabilité depuis son indépendance du Soudan en 2011 avait déclaré une épidémie en octobre 2024.

"Du 28 septembre 2024 au 18 mars 2025, plus de 40.000 cas ont été signalés au Soudan du Sud, dont 694 décès dans tout le pays, soit sa pire épidémie depuis 20 ans," a déclaré dans un communiqué le fonds des Nations unies pour l'enfance.

Les enfants de moins de 15 ans représentent 50% des cas, précise le communiqué.

Des affrontements opposant depuis plusieurs semaines le gouvernement sud-soudanais et des groupes armés dans le Haut-Nil (nord-est) aggravent l'épidémie, avait averti l'organisation Médecins sans frontières (MSF) plus tôt ce mois-ci.

Les violences ont déplacé depuis fin février 50.000 personnes, a déclaré la semaine dernière le Bureau onusien de la coordination des affaires humanitaires (Ocha).

L'ONU avait le même jour averti que le pays était "au bord d'une rechute dans la guerre civile".

Le choléra est une infection intestinale aiguë qui se propage par la nourriture et l'eau contaminées par la bactérie Vibrio cholerae, souvent d'origine fécale.

Il provoque une diarrhée sévère, des vomissements et des crampes musculaires et peut tuer en quelques heures s'il n'est pas traité, même s'il peut être soignée par une simple réhydratation orale, et des antibiotiques pour les cas plus graves.

Selon les chiffres d'Unicef, plus de 178.000 cas de choléra ont été confirmés dans 16 pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe entre janvier 2024 et mars 2025.

Près de 2.900 personnes sont décédées, parmi lesquelles de nombreux enfants, a alerté l'organisation.

L'Angola, qui connaît également une grave épidémie, a signalé plus de 7.500 cas et 294 décès entre le 7 janvier et le 18 mars cette année, a-t-elle aussi indiqué.