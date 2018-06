"Le Soudan du Sud est une tragédie humanitaire invisible", alerte le HCR

Près de cinq ans après le début du conflit au Soudan du Sud, quel est le bilan du HCR sur la crise humanitaire sud-soudanaise?

Les PoC au Soudan du Sud



Equatoria Central - PoC I & III 39,405

Unité - Bentiu 116,725

Nil supérieur - Malakal 24,417

Jonglei - Bor 2,296

Qui sont les Sud-Soudanais les plus touchés par les violences?

Comment se répartissent les réfugiés dans les pays voisins du Soudan du Sud?

Répartition des réfugiés Sud-Soudanais dans les pays voisins :



1,1 million en Ouganda

800.000 au Soudan

400.000 en Ethiopie

​120.000 au Kenya

100.000 en RDC

3.000 en Centrafrique

Quels sont aujourd'hui les moyens et les ressources dont disposent les agences onusiennes pour gérer cette crise?

Dans ces conditions, quelles sont les solutions de sortie de crise, selon vous, alors qu'on s'achemine vers une cinquième année de conflit ?

Les derniers efforts de médiation du confit au Soudan du Sud



Le Soudan du Sud a obtenu son indépendance du Soudan en 2011. Le pays s'est enfoncé dans une guerre civile en décembre 2013 quand le président Salva Kiir a accusé son ancien vice-président, Riek Machar, de fomenter un coup d'Etat. Après plus de quatre années de conflits, de nombreux médiations et accords de cessez-le-feu sans effet, début juin 2018, le Conseil de sécurité de l'ONU a menacé les factions belligérantes au Soudan du Sud de sanctions si elles ne parvenaient pas à mettre fin à la guerre civile qui ravage le pays.



La résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, présentée par les Etats-Unis, demande au secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres de l'informer d'ici le 30 juin si le cessez-le-feu entré en vigueur en décembre tient toujours et si les deux parties "sont parvenues à un accord politique viable". Dans le cas contraire, le Conseil "examinerait" dans les cinq jours suivant la présentation du rapport l'instauration de sanctions contre le ministre sud-soudanais de la Défense, Kuol Manyang Juuk, et cinq autres responsables, ainsi qu'un possible embargo sur les armes.

Nous avons affaire au plus jeune Etat du monde qui a moins de sept ans, et qui n'a connu la paix que pendant deux ans. Au-delà, ce fut la guerre. Le Soudan du Sud, c'est une population de 12 million d'habitants, dont 4,5 millions qui sont aujourd'hui en déplacement, soit plus d'un tiers de la population totale du pays. On dénombre ainsi 2,5 millions de réfugiés dans des pays limitrophes du Soudan du Sud (Ouganda, Soudan, Ethiopie, République démocratique du Congo, Kenya et république centrafricaine) et 2 millions de déplacés internes, dont quelques 210.000 personnes enfermées dans des camps à l'intérieur du Soudan du Sud.La situation des déplacés dans les sites de protection des civils (PoC) est la plus dramatique car ils ne peuvent pas sortir des camps, ils ne peuvent même pas se déplacer. A Benthiu, par exemple, il y a 100.000 personnes qui vivent dans le camp géré par l' Organisation internationale pour les migrations (OIM) Les autres PoC sont dans la plupart des régions du pays, dans les Etats de Jonglei, Equatoria-Central, Unité, Bahr Le Ghazal, Nil supérieur. Ici et là, les gens fuient les combats, les violations des droits humains et les poches de famine, pour se réfugier dans des camps.Le Soudan du Sud est une tragédie humaine qui se distingue par le profil des victimes. Il faut savoir que parmi les réfugiés, 85% sont des femmes et des enfants, 63% sont des enfants de moins de 18 ans.Ce n'est pas une tragédie humanitaire habituelle : en réalité, on a affaire à une crise de l'enfant réfugié. Certains ne vont pas à l'école depuis deux ans, autant dire que leur avenir et avec eux, l'avenir du pays ne s'annonce guère brillant.Il faut rappeler aussi que la plupart des populations du Soudan du Sud ont été des réfugiés pendant plus de deux décennies, depuis les années 1980s jusqu'à l'indépendance en 2011: c'est déjà deux générations de réfugiés. C'est trop.Dans les six pays limitrophes, les réfugiés sont regroupés dans des endroits les plus reculés, les plus éloignés des capitales ou des agglomérations urbaines, donc des zones où l'eau, l'électricité et les routes sont inexistantes ou presque inexistantes...Ces réfugiés souffrent de problèmes d'abris, d'eau et d'assainissement. Ils sont en manque d'équipements, de facilités de santé et d'éducation. Et ne parlons même pas d'activités génératrices de revenues.​.. Il faut tout de même saluer la générosité de ces six pays qui continuent de maintenir leurs frontières ouvertes pour les recevoir.Le nombre de réfugiés devrait dépasser les 3 millions d'ici la fin de l'année, faisant du Soudan du Sud la plus grande crise de réfugiés en Afrique depuis le génocide rwandais.Le HCR dispose de 2.000 personnes pour gérer les réfugiés dans les six pays limitrophes du Soudan du Sud. Le Haut commissariat a lancé un appel de fonds le 1er février dernier à Nairobi, pour une somme totale de 1,5 milliard de dollars. A ce jour, seulement, 8% de ce montant a été donné. Un autre appel de 1,7 milliard de dollars a été lancé au même moment pour les personnes dans le besoin à l’intérieur du pays. Seulement 12% des promesses de dons ont été tenues pour le moment.Le Soudan du Sud est une tragédie humanitaire invisible. C'est la plus grande tragédie humaine en Afrique, la 2ème au monde après la Syrie, et pourtant les hommes politiques ne s'y intéressent pas. Les journaux, la presse, en parlent très peu. Il y a trop de demandes de dons sur un plan mondial et pas assez de visibilité sur la situation au Soudan du Sud.La solution ne sera pas humanitaire. Elle sera politique. Mais les efforts de médiation de l'Autorité intergouvernementale pour le développement ( IGAD ) n'aboutissent pas pour le moment. On est rentré dans une phase de sanction. L'Union africaine a récemment proféré des menaces de sanctions, reprises par le Conseil de sécurité de l'ONU qui a donné un mois aux parties de venir autour de la table... Seule une solution politique peut ramener la paix au Soudan du Sud.