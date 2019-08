Le Soudan lancera sa première ligue féminine de foot en septembre

Pour la première fois de son histoire, le Soudan va lancer un championnat féminin de football le mois prochain, a appris l'AFP mercredi auprès d'une représentante de la Fédération locale.

"La ligue féminine de football débutera lors de la première semaine de septembre", a déclaré à l'AFP Mirvat Hussein, la responsable de la fédération soudanaise en charge du football féminin.

Un total de 18 clubs, divisés en trois régions, participeront à cette nouvelle compétition. Une première du genre au Soudan dirigé pendant près de 30 ans par le général Omar el-Béchir jusqu'à sa destitution sous la pression de la rue en avril.

Une sélection nationale féminine du Soudan est par ailleurs en projet pour représenter le pays dans les compétitions internationales, a indiqué Mirvat Hussein.

Pour Rayan Ibrahim Rajab, 22 ans, footballeuse locale rencontrée lors d'une séance d'entraînement avec son club de Tahadi, une ligue féminine aurait été difficilement imaginable il y a à peine un an: "Dans le passé, il était difficile pour les femmes de jouer au football, de nombreuses difficultés ont empêché les femmes de participer", a expliqué la jeune joueuse.

"Maintenant, tout le monde cherche à construire une nouvelle réalité et a de nouvelles ambitions", estime-t-elle.

L'annonce de ce championnat féminin intervient le même jour que l'intronisation du Conseil souverain du Soudan, remplaçant le "Conseil militaire de transition", au pouvoir depuis le renversement du président Omar el-Béchir. Une date historique pour le pays qui n'est désormais plus exclusivement dirigé par des militaires, pour la première fois en trois décennies.

Membre de la FIFA depuis 1948 et co-fondateur de la CAF avec l'Égypte, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud, le Soudan est en revanche loin d'être un pionnier du continent en matière de football féminin, entravé par l'adoption de la charia dès 1983, six ans avant le coup d'Etat d'El-Béchir, soutenu par les islamistes.