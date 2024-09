Le Soudan rejette l'appel d'experts de l'ONU pour une force d'intervention "impartiale"

Des Soudanais fuyant la ville de Sennar, après une attaque des Forces de soutien rapide (RSF), arrivent à Gedaref, le 28 juin 2024 dans l'est du Soudan

La diplomatie soudanaise a dénoncé un récent rapport d'experts de l'ONU appelant au déploiement d'une force "impartiale" de protection des civils, qualifiant le Conseil des droits de l'homme d'"organe politique et illégal".

"Le gouvernement soudanais rejette dans leur intégralité les recommandations de la mission" onusienne, a affirmé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué publié samedi, les décrivant comme une "violation flagrante de son mandat".

Appelant au "déploiement sans délai" d'une force "indépendante et impartiale" pour protéger les civils au Soudan, les experts de l'ONU ont fait état vendredi de "crimes de guerre et contre l'humanité".

La guerre, qui a fait des dizaines de milliers de morts, a éclaté en avril 2023 entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane et les forces paramilitaires de soutien rapide (FSR), dirigées par son ancien adjoint Mohamed Hamdane Daglo.

"La protection des civils reste une priorité absolue pour le gouvernement soudanais", a affirmé le ministère, accusant les "milices de cibler systématiquement les civils et les institutions civiles".

Des personnes déplacées, revenues d'Ethiopie, installées dans un camp géré par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) dans la ville frontalière de Gallabat, le 4 septembre 2024 au Soudan AFP

Il a estimé que "le rôle" du Conseil des droits de l'homme devrait être de "soutenir le processus national plutôt que de chercher à imposer un mécanisme extérieur différent", rejetant par ailleurs l'appel pour un embargo sur les armes.

La publication de ce rapport quelques jours avant une session du Conseil "est la démonstration du manque de professionnalisme et d'indépendance du comité et confirme qu'il s'agit d'un organe politique et illégal", a estimé cette source.

La guerre, qui a entraîné le déplacement de plus de 10 millions de personnes, notamment dans les pays voisins, a aussi provoqué une très grave crise humanitaire, selon l'ONU.

"Le degré d'urgence est choquant, tout comme l'est l'inaction pour endiguer le conflit et répondre aux souffrances causées", a alerté dimanche le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En visite à Port-Soudan (est), il a appelé "le monde à se réveiller et à aider à tirer le Soudan du cauchemar dans lequel il vit", s'alarmant lors d'une conférence de presse du "quasi-effondrement d'une grande partie du système de santé".

Selon lui, environ 70 à 80% des infrastructures sanitaires ne fonctionnent pas pleinement et le secteur humanitaire, qui avait réclamé 2,7 milliards de dollars d'aide pour 14,7 millions de Soudanais aux besoins urgents, en a récolté moins de la moitié.