Le squelette de Lucy a quitté l'Afrique et va être exposé pour la première fois en Europe

Les ossements de la plus célèbre australopithèque "Lucy", découverts il y a 51 ans sur le site de Hadar en Éthiopie, vont être exposés pendant à partir du 25 août au Musée national de Prague en République tchèque. "Lucy" a été longtemps décrite comme "la grand-mère de l'Humanité", mais de nombreuses découvertes ont rebattu les cartes.

Le fossile de "Lucy" exposé au Musée d'histoire naturelle d'Éthiopie, dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, le mardi 24 octobre 2006 (photo d'archives)

Un squelette vieux de plus de 3 millions d'années exposé pour la première fois en Europe. Le fossile de l'australopithèque "Lucy" a quitté ce vendredi 15 août l'Éthiopie pour être exposé dans un musée européen, rapporte l'agence de presse Associated Press, s'appuyant sur des déclarations du ministre du Tourisme éthiopien, Selamawit Kassa, relayées par les médias nationaux.

Le squelette, complet à 40 %, sera exposé au Musée national tchèque de Prague pour une exposition historique intitulée "Origines humaines et fossiles" qui doit durer environ deux mois. "En tant que spécimen emblématique, elle appartient au monde entier, donc la partager avec le reste de l'humanité est quelque chose que tout le monde aimerait voir", a déclaré Yohannes Haile-Selassie, directeur de l'Institut des origines humaines de l'Université d'État de l'Arizona.

Barack Obama devant le squelette en plusieurs centaines de morceaux de "Lucy", le lundi 27 juillet 2015, au Palais national d'Addis-Abeba (photo d'archives) Associated Press / Evan Vucci

Lucy a été retrouvée en Éthiopie en 1974 dans un ancien lac, près de restes fossilisés de crocodiles, d'œufs de tortue et de pinces de crabe. Elle appartenait à l'Australopithecus afarensis, une espèce humaine primitive qui vivait en Afrique il y a environ 4 à 3 millions d'années.

Une première visite aux États de 2007 à 2013

C'est la deuxième fois que "Lucy" quitte l'Éthiopie. Si le musée reçoit de nombreuses sollicitations pour l'étudier, le squelette ne quitte plus l'Ethiopie qu'à de rares exceptions - il avait fait un tour des États-Unis entre 2007 et 2013.

Les fragments d'os seront exposés aux côtés de "Selam", le fossile d'un bébé australopithèque morte à 3 ans, plus ancien d'environ 100.000 ans que "Lucy", découvert dans la même région en 2000.

La découverte des fragments d'ossements de "Lucy" ont révolutionné la recherche scientifique et la compréhension de nos ancêtres. D'abord appelé A.L-288-1, "Lucy" a été baptisée ainsi en référence à la chanson des Beatles "Lucy in the Sky with Diamonds", que l'équipe de scientifiques écoutait après avoir fêté la découverte.

Morte possiblement entre 11 et 13 ans (ce qui est considéré comme un âge adulte pour cette espèce), mesurant 1,10 m de haut et pesant 29 kg, cet hominidé est conservé dans une pièce non ouverte au public au cœur de la capitale Addis Abeba.

Longtemps décrite comme "la grand-mère de l'Humanité", Lucy est aujourd'hui plutôt considérée comme une tante ou une cousine - sa filiation directe avec l'Homme étant contestée. Découvert en 2001 au Tchad, "Toumaï", est considéré par certains paléontologues comme le premier représentant de la lignée humaine du haut de ses 7 millions d'années. "Ardi" découvert lors d'une mission en Éthiopie entre 1992 et 1994 est, elle, âgée de 4,5 millions d'années. Tous les deux ont rejoint "Lucy" au panthéon préhistorique.