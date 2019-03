Le Zimbabwe durement frappé à son tour par le cyclone Idai

Le cyclone tropical Idai a continué samedi son passage dévastateur sur l'Afrique australe en frappant samedi l'est du Zimbabwe, où il a fait au moins 24 morts, après avoir causé victimes et dégâts dans la ville mozambicaine de Beira.

Considéré comme l'un des plus puissants nés dans l'océan Indien depuis dix ans, le cyclone a balayé dans la nuit de vendredi à samedi la région de Chimanimani, tout près de la frontière avec le Mozambique.

"Le nombre de morts confirmées est de 24", a rapporté le ministère de l'Information sur Twitter.

"Le nombre de personnes portées disparues se monte pour l'instant à 40", a-t-il poursuivi, "l'armée nationale zimbabwéenne a engagé les efforts de sauvetage mais les ponts qui ont été détruits ralentissent leurs efforts".

Selon un élu, les vents violents et les pluies diluviennes de Idai ont provoqué d'importants dégâts et une coupure d'électricité qui affectent des milliers de personnes.

"Au moins 25 maisons ont été emportées dans une coulée de boue dans la ville de Ngangu dans la région de Chimanimani. Il y avait des personnes à l'intérieur, elles font partie des personnes disparues", a déclaré à l'AFP Joshua Sacco, député du district de Chimanimani Est.

Le cyclone Idai a fait une entrée fracassante sur le continent dans la nuit de mercredi à jeudi en noyant la ville de Beira sous des vents de 190 km/h et des trombes d'eau.

- 'Coup terrible' -

Rues et routes inondées, toits envolés, poteaux arrachés, la quatrième ville du Mozambique et ses quelque 500.000 habitants étaient toujours samedi virtuellement coupés du monde, sans électricité, sans téléphone et sans aéroport.

Au moins 21 personnes ont trouvé la mort, dont 13 dans la seule ville de Beira, selon le bilan encore très provisoire livré samedi par les autorités locales.

L'aéroport du chef-lieu de la province de Sofala a été "dévasté, a rapporté à l'AFP un responsable du responsable de l'Institut national de gestion des catastrophes (DMNI).

Interrompus depuis jeudi matin, les vols à destination de Beira ne devraient pas reprendre avant dimanche au mieux, a-t-on appris de la compagnie qui gère les aéroports mozambicains.

Les rares secouristes qui ont réussi à rallier la région ont rapporté des destructions de grande ampleur. Bâtiments détruits, vitres brisées, magasins fermés... Des quartiers pauvres ont été "totalement écrasés", selon des bénévoles de la Croix-Rouge locale cités par leur Fédération internationale.

Beira a pris "un coup terrible", ont-ils décrit.

L'évaluation des dégâts et du nombre de victimes en est encore à ses balbutiements mais le prix du passage du cyclone s'annonce déjà très élevé pour le Mozambique, déjà victime d'une grave crise financière.

Le président du pays Filipe Nyusi a exhorté la communauté internationale à lui venir en aide.

- 'Solidarité' -

"Nous exhortons (l'étranger) à ne pas cesser sa solidarité", a déclaré le chef de l'Etat, "certains de nos compatriotes souffrent et sont désespérés, nous devons raviver l'espoir, ce qui n'est possible que dans l'unité de tous les Mozambicains".

Outre celles de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des équipes sud-africaines et britanniques sont à pied d'oeuvre.

Les autorités de Maputo avaient placé en début de semaine la région en alerte rouge en prévision de l'arrivée d'Idai et ordonné l'évacuation des populations les plus menacées.

Depuis le début du mois, le système dépressionnaire qui est associé au cyclone Idai a noyé le centre et le nord du Mozambique sous des pluies diluviennes.

Avant l'arrivée d'Idai, leur bilan s'élevait à 66 morts, quelque 17.000 déplacés et plus de 140.000 sinistrés.

Les récentes précipitations ont également frappé le sud du Malawi voisin, où elles ont fait 56 morts, près d'un million de sinistrés et plus de 80.000 déplacés, selon le dernier bilan publié par le Département de gestion des risques.

Les autorités locales ont monté à la hâte près de 200 camps de tentes pour accueillir les sinistrés, qui y vivent dans des conditions précaires à la merci du paludisme.

Le Mozambique et le Malawi, deux des pays les plus pauvres du monde, sont soumis depuis des années à des périodes de sécheresse alternant avec des épisodes de pluies dévastateurs.

Privée d'une partie de la production d'électricité mozambicaine, l'Afrique du Sud voisine a été contrainte samedi de procéder à des délestages massifs dans tout le pays.

fn-strs-pa/sba