Législatives au Sénégal : y aura-t-il une cohabitation ou pas ?

"Tout le Sénégal est suspendu" décrit l’analyste politique et directeur de la recherche de publication du Think Thank de WATHI, Babacar Ndiaye, à quelques heures de la publication des résultats provisoires des législatives attendus ce jeud 4 août à 19h00 heure locale. “Les deux camps disent qu’ils vont gagner”. Les législatives du 31 juillet au Sénégal visent à renouveler les 165 sièges à l'Assemblée nationale, pour le moment largement contrôlée par la coalition présidentielle. D’un côté, le camp du pouvoir a déclaré la victoire sur la majorité des départements du Sénégal. De l’autre, l’opposition déclare que la cohabitation est inévitable.

Mais, 24 heures avant l'annonce des résultats, l’opposition accuse déjà le camp au pouvoir d’irrégularités. “L’opposition affirme que certains procès-verbaux au nord du Sénégal n’ont été pas été signés par les mandataires”, explique Babacar Ndiaye.

L’opposition ira jusqu'au niveau du Conseil Constitutionnel. Babacar Ndiaye, analyste politique et directeur de la recherche de publication du Think Thank de WATHI.

Chaque bulletin de vote doit normalement être signé par un représentant de chaque parti. "On demande donc la suspension de la publication des résultats prévue ce jeudi. Nous relèverons ensuite les irrégularités que nous avons notées dans les procès-verbaux" assure Déthié Fall, du parti de la coalition Yewwi Askan Wi du principal opposant Ousmane Sonko. Si cette demande n’est pas prise en compte, “l’opposition ira au niveau du Conseil Constitutionnel”, assure l’analyste Babacar Ndiaye.

Et pour cause, le jeu en vaut la chandelle. Le match n’a jamais été aussi serré entre le parti au pouvoir et le parti d’opposition. La guerre des chiffres ne fait que commencer. “Une situation inédite dans l’histoire du Sénégal”, souligne Babacar Ndiaye.

Le débat a été piégé par celui de la présidentielle 2024. Bakary Sambe, Directeur régional du Timbuktu Institute

Des élections législatives dans un contexte tendu

“Les élections se sont déroulées dans un contexte tendu” explique Bakary Sambe, le Directeur régional du Timbuktu Institute, un centre de recherche africain sur la paix et la sécurité. “Le débat a été piégé par celui de la présidentielle 2024. Les deux grands partis font de ce résultat aux législatives un sondage grandeur nature pour l’élection à la présidence dans un an et demi.” L’enjeu de ce scrutin est donc d’autant plus important pour les deux partis.

Et c’est un fait nouveau. Avant, l'élection présidentielle précédait les élections législatives. Mais le calendrier des élections a changé. "Les gens votent maintenant d’abord pour les députés et ensuite pour le président”, détaille Babacar Ndiaye.

De plus, “cette campagne a été émaillée de dérives verbales sur l’ethnicisme et le régionalisme, explique Bakary Sambe. Le chef de l’opposition Ousmane Sonko a accusé le président Macky Sall d’avoir une haine des gens de la Casamance (région séparatiste en conflit avec Dakar, ndlr)” Pour Babacar Ndiaye, “c’est plutôt le jeu politicien qu’il faut dénoncer”. “Ousmane Sonko est revenu sur ces propos. Ce sont des polémiques. Il a dit que les débats ethniques n’avaient pas lieu d’être au Sénégal.”

L'opposition est entrée dans l’ère des coalitions. Elle est mieux organisée.Babacar Ndiaye, analyste politique et directeur de la recherche de publication du Think Thank de WATHI.

Outre la polémique, on observe une polarisation dans le jeu politique entre le camp du pouvoir et le principal groupe d'opposition, celui d’Ousmane Sonko, expliquée par sa percée dans des dernières élections.

L’ère des coalitions de l’opposition

L’opposition se démarque à travers ses choix stratégiques. Elle avait déjà fait une percée lors des élections locales en février dernier. “Ils sont entrés dans l’ère des coalitions, elle est mieux organisée”, assure Babacar Ndiaye.

Ainsi, pour cette élection, le camp de Ousmane Sonko a fait une alliance avec la coalition de l’ancien président Abdoulaye Wade, sous un principe simple. "Dans telle zone, tel parti d’opposition est plus fort. Donc les deux partis d’opposition soutiennent le même camp. Et ainsi de suite dans les différents territoires", détaille Babacar Ndiaye.

Le camp d’Ousmane Sonko est également porté par une génération beaucoup plus jeune et profite d’un contexte économique avec l’inflation liée à la crise de l’Ukraine. “Quand c’est comme ça, les populations ont toujours tendance à sanctionner le parti au pouvoir.”



Alors, y aura-t-il cohabitation ? C’est tout l’enjeu ce soir. “Au Sénégal on n’a jamais pensé que ce système serait possible, même dans les rêves les plus fous de l’opposition", assure Babacar Ndiaye.

Pour l’instant, les Sénégalais vaquent à leurs occupations. “Ils écoutent les médias et vont travailler normalement. Ce sont les camps politiques qui sont à la manœuvre, pas la population” assure Babacar Ndiaye, présent sur place. “Il faut espérer que le dénouement ne soit pas suivi de violences.”