Les choses sérieuses vont commencer en Ligue des Champions africaine

Les dés sont jetés pour la phase de groupes de la Ligue des Champions africaine. Le tirage au sort de l'épreuve reine du football africain a réservé un groupe plutôt abordable au tenant du trophée, Al-Ahly. Les Egyptiens se préparent néanmoins à de longs déplacements dans le groupe A, avec comme adversaires les Soudanais d’El Merreikh mais aussi les Tanzaniens de Simba et les Congolais de l’AS Vita Club. Tout le contraire de ce qui attend le grand rival cairote du Zamalek. Le finaliste sortant est tombé dans le groupe D, qui se rapproche le plus du "groupe de la mort". Comme la saison dernière, les finalistes sortants devront en découdre avec un autre prétendant à la victoire finale : l’Espérance de Tunis, victorieuse des éditions 2018 et 2019. Chacune des deux équipes avait alors gagné chez elle, mais qu'en sera-t-il cette fois à huis clos ? Le MC Alger et le petit poucet sénégalais de Teungueth, tombeur surprise du Raja Casablanca au tour précédent, complètent une poule (la seule) comprenant trois anciens vainqueurs du trophée.

Mamelodi Sundowns - TP Mazembe, le choc des magnats

Finaliste de l'édition 2019 et seul rescapé marocain du plateau, le Wydad Casablanca s’en tire mieux dans le groupe C, où sont logés les Angolais du Petro Atletico, les Guinéens du Horoya, et les Sud-Africain de Kaizer Chiefs, dont le palmarès continental se limite à une finale de Coupe des Coupes (perdue pour les Angolais, gagnées pour les Guinéens et les Sud-Africains). Rien qui ne soit pas à la portée des Marocains, mais gare à ne prendre ces trois équipes ambitieuses de haut. Les seconds représentants sud-africains, les Mamelodi Sundowns du magnat et candidat à la présidence de la CAF Patrice Motsepe, disputeront la première place au TP Mazembe de Moïse Katumbi, autre nabab du football africain, dans un groupe B assez relevé, avec également les Soudanais d’Al-Hilal et le CR Belouizdad, déclarés champions d'Algérie après l'interruption définitive du championnat avant-terme, pour cause de Covid-19. La première journée de cette phase de groupes 2021 se disputera les 12 et 13 février prochains.



La composition des quatre groupes :



Groupe A :

Al-Ahly (Eypte)

AS Vita Club (RD Congo)

Simba SC (Tanzanie)

El Merreikh (Soudan)



Groupe B :

TP Mazembe (RDC)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Al-Hilal (SOU)

CR Belouizdad (ALG)



Groupe C :

Wydad Casablanca (MAR)

Horoya AC (GUI)

Petro Atletico (AGO)

Kaizer Chiefs (AFS)



Groupe D :

Espérance Tunis (TUN)

Zamalek (EGY)

MC Alger (ALG)

Teungueth (SEN)



Calendrier prévisionnel de la phase de groupes :



1ere journée : 12-13 février 2021

2eme journée : 23 février 2021

3eme journée : 5-6 mars 2021

4eme journée : 16 mars 2021

5eme journée : 2-3 avril 2021

6eme journée : 9-10 avril 2021