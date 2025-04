Les discussions sur le conflit en RDC, des "affaires internes" pour un émissaire américain

Les Etats-Unis "apprécient" les discussions visant à mettre fin au conflit dans l'est de la RDC mais ne s'impliquent pas dans ces "affaires internes", a déclaré mardi à Kigali l'émissaire américain pour l'Afrique.

Le département d’État américain avait annoncé la semaine dernière la visite du conseiller spécial, l'homme d'affaires Massad Boulos, dans le cadre d'une mission visant à "favoriser les efforts en vue d'une paix durable dans l'est de la RDC" et "promouvoir les investissements du secteur privé américain dans la région".

"Je peux confirmer et affirmer que les États-Unis restent engagés dans cet effort et sont prêts à faciliter la fin de ce conflit, évidemment une fin pacifique", a déclaré lors d'une conférence de presse M. Boulos, qui avant de s'entretenir avec le président rwandais Paul Kagame mardi à Kigali, avait rencontré son homologue congolais Félix Tshisekedi à Kinshasa, ainsi que les présidents kényan William Ruto et ougandais Yoweri Museveni.

"Le président Trump veut voir la paix s'installer. Il veut que ce conflit prenne fin et rapidement", a encore expliqué l'émissaire américain, dont le fils est marié à une fille du président Donald Trump et qui a été nommé récemment son conseiller pour l'Afrique.

Questionné sur les modalités de cette paix, alors que le groupe armé antigouvernemental M23, soutenu par Kigali et son armée, s'est emparé en janvier et février de Goma et Bukavu, les deux principales villes de l'est de la RDC, M. Boulos a botté en touche.

"Nous apprécions le dialogue en cours", mais "nous ne sommes pas impliqués dans ces détails. Ce sont des questions internes sur lesquelles ils dialoguent. Ce n'est pas une question de pression (...) mais de paix", a-t-il estimé.

Région riche en ressources et frontalière du Rwanda, l'est de la République démocratique du Congo (RDC) est en proie à des conflits depuis trente ans mais la crise s'est intensifiée ces derniers mois.

Depuis l'offensive du M23, les appels de la communauté internationale au retrait du groupe armé et des troupes rwandaises sont restés sans effet. Et les tentatives diplomatiques pour résoudre la crise, notamment une médiation menée par l'Angola, ont toutes échoué jusqu'à l'intervention surprise le mois dernier du Qatar, qui a réussi à réunir MM. Tshisekedi et Kagame à Doha.

Les deux chefs d'Etat, à l'invitation de l'émir Tamim ben Hamad Al-Thani, ont évoqué un cessez-le-feu. Dès le lendemain, le M23 faisait toutefois la conquête d'une nouvelle ville, Walikale, dans une zone riche en or et en étain.

Le groupé armé a néanmoins envoyé une délégation à Doha la semaine dernière, en vue de possibles pourparlers avec Kinshasa annoncés pour le 9 avril, selon une source au sein du M23. Kinshasa n'a pas confirmé cette date.