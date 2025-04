Les États-Unis révoquent les visas des ressortissants du Soudan du Sud

Des personnes se rassemblent pour recueillir de l'eau à Khartoum, Soudan, dimanche 28 mai 2023. L'armée soudanaise et une force paramilitaire rivale, qui se disputent le contrôle du Soudan depuis la mi-avril, ont accepté la semaine dernière la trêve d'une semaine négociée par les États-Unis et les Saoudiens. Toutefois, le cessez-le-feu, comme d'autres avant lui, n'a pas mis fin aux combats dans la capitale, Khartoum, et ailleurs dans le pays.