Les flamants roses d'Afrique sont menacés par la montée des eaux

Chaque année, plus d'un million de flamants roses se rassemblent sur les lacs d'Afrique dans un ballet chatoyant. Mais la montée continue des eaux réduit de plus en plus les algues nécessaire à la survie de ces flamboyants palmipèdes, alerte vendredi 12 avril 2024 une étude.