Les Gabonais votent sur la nouvelle Constitution, "tournant majeur" après le coup d’État

Bulletin vert pour le 'oui', 'rouge' pour le 'non'. Les Gabonais ont commencé à voter ce samedi 16 novembre au Gabon sur la nouvelle Constitution. Ce référendum prend place un peu plus d'un an après un putsch, sans effusion de sang, qui a mis fin aux 55 ans de règne de la dynastie Bongo.