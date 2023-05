Les grands projets de TotalEnergies en Afrique

TotalEnergies possède de nombreux projets d'extraction pétroliers et gaziers en Afrique. Le super-oléoduc EACOP traversant l'Ouganda et la Tanzanie est fortement décrié par des organisations de la société civile pour son impact sur les populations locales et sur l'environnement. Mais quels sont les autres projets du géant énergétique sur le continent ?

“L’Afrique est au cœur de la stratégie globale de TotalEnergies.“ Sur son site officiel, le géant pétrolier ne feint pas d’afficher son attachement au continent africain. Aujourd’hui, “l’Afrique représente environ 30% de notre production et 30 % de nos investissements,” est-il mentionné. Une part importante dans le florissement de l’entreprise qui fait partie des cinq majors pétrolières de la planète.



Depuis des décennies, la firme est présente en Afrique. Projets pétroliers, gaziers... certains investissements sur le continent sont vivement critiqués par des militants altermondialistes et organisations de la société civile, autant pour leur impact environnemental que pour leur symbolique, renvoyant à la période “Françafrique”.

Qu’est ce que la Françafrique ?



Le concept de Françafrique a été popularisé par l'essai publié en 1998 par François-Xavier Verschave, président de l'ONG Survie, qui analysait les relations franco-africaines instaurées après les indépendances. Interrogé en 2015, l'ancien Premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou, définissait la Françafrique comme "des réseaux de domination [liant la France et l'Afrique] qui ont duré plus longtemps que la période de la colonisation et se sont étendus dans les premières années de l'indépendance".

Pour Antoine Glaser, spécialiste de l'Afrique, ancien directeur de La lettre du continent, la Françafrique était "cette relation incestueuse entre les présidents français et les présidents africains. C'étaient les valises de billets qui allaient des présidents africains aux dirigeants français pour financer leurs campagnes politiques". "De la fin des années 50 à la fin des années 90, la France avait en Afrique un système intégré, politique, militaire, financier avec le franc CFA, et surtout aucune concurrence", ajoute-t-il.



Où en est le développement de la firme aujourd’hui sur le continent ? De quels projets parle-t-on ?

Ouganda/Tanzanie : Projet EACOP ou le plus long oléoduc au monde

C’est aujourd'hui le projet le plus controversé de la multinationale. Sur place et à l’étranger, militants et société civile se dressent contre ce super projet d’extraction pétrolière et d'oléoduc en Ouganda et qui traverse la Tanzanie.



En 2006, d’immenses gisements de brut exploitables ont été découverts sous les eaux et les rives du lac Albert, barrière naturelle de 160 km de long séparant l'Ouganda de la République démocratique du Congo (RDC). La quantité d’or noir s’évaluerait alors à 6,5 milliards de barils de brut dont environ 1,4 milliard récupérable. Il s’agit des quatrièmes plus grandes réserves d'Afrique subsaharienne. Le pic de production estimé atteindrait les 230 000 barils par jour.



Le projet de forage est alors divisé en trois projets :

Le projet “ Kingfisher ”, au sud du lac, géré par la compagnie chinoise CNOOC, pour lequel on estime une production de 40 000 barils par jour.

”, au sud du lac, géré par la compagnie chinoise CNOOC, pour lequel on estime une production de 40 000 barils par jour. Le projet " Tilenga ", mené par TotalEnergies, censé produire 190 000 barils par jour. Le groupe français y envisage de forer plus de 400 puits, dont une partie dans le parc national des Murchison Falls.

", mené par TotalEnergies, censé produire 190 000 barils par jour. Le groupe français y envisage de forer plus de 400 puits, dont une partie dans le parc national des Murchison Falls. Enfin, le projet l'EACOP (pour East African Crude Oil Pipeline), aussi mené par TotalEnergies, qui prévoit la construction d'un oléoduc de 1443 km de long pour exporter le brut jusqu'au port de Tanga en Tanzanie. Il s’agira alors du plus grand oléoduc chauffé et enterré au monde.

Pour Tilenga et EACOP, la firme est pointée du doigt par plusieurs ONG pour des violations de droits humains et des dommages environnementaux irréversibles et dévastateurs.



Des populations locales ont dû notamment être déplacées en raison de la nouvelle activité d'extraction. Dans le canton de Kabaale, en Ouganda, quelque 7000 personnes ont dû abandonner leurs terres pour faire place au pipeline EACOP. Expropriées en 2012, 83 familles ont opté pour une compensation en nature ("terre contre terre"), plutôt qu'en argent. Seules 46 ont été relogées. Elles ont pour cela dû attendre janvier 2018 et ne sont toujours pas propriétaires des terres que l'Etat leur a données.

Côté environnemental, l’impact carbone de l’oléoduc est estimé à une émission de 34 millions de tonnes de C02 par an, soit six fois les émissions de l’Ouganda. Des chiffres qui vont à l'encontre des engagements de l’accord de Paris afin de se limiter à une augmentation de 1.5 C° de la température de la planète.

L’oléoduc prévoit de traverser 16 aires protégées qui hébergent une biodiversité unique ainsi que de longer les deux plus grosses réserves d’eau douce d’Afrique de l’Est : le lac Albert et le lac Victoria.

TotalEnergies promet cependant que les projets auront “un impact positif net sur la biodiversité dans le cadre de la réalisation du projet Tilenga” avec notamment un tracé de l'oléoduc qui “a été conçu pour minimiser son impact sur le paysage” et des investissements tels que “1000 hectares de forêt restaurés pour permettre le déplacement des chimpanzés et 10 000 hectares de forêt préservés ou encore l’élaboration d’un programme pour augmenter de 25% la population des lions et des éléphants dans le parc des Murchison Falls".

Mozambique : le plus gros investissement jamais réalisé en Afrique

En 2010, la découverte des plus grandes réserves de gaz naturel d'Afrique subsaharienne avait fait miroiter au Mozambique une place parmi les 10 premiers exportateurs mondiaux. Une manne qui a alors fortement attirer les géants énergétiques comme l'américain ExxonMobil, l'italien ENI et le français TotalEnergies. Cette dernière a consacré près de 20 milliards d’euros, le plus gros investissement jamais réalisé sur le continent africain, pour installer un méga projet gazier dans la province du Cabo Delgado (nord-est).

Le projet, qui compte deux champs gaziers et deux trains de liquéfaction, était censé démarrer en 2024 mais a été repoussée à 2027 en raison du contexte sécuritaire. La région pauvre du Cabo Delgado enregistre fréquemment des attaques djihadistes qui terrorisent la population.

L’une qui a eu lieu à quelques kilomètres de son site de la péninsule d'Afungi avait entrainé l'arrêt temporaire du projet avant de reprendre en avril dernier.

Le logo de TotalEnergies sur la tour du siège de la compagnie française à La Défense, en région parisienne. © AP Photo/Aurelien Morissard

Les attaques dans la région ont déjà fait plus de 4500 morts dont plus de 2000 civils, selon l'ONG Acled (Armed Conflict Location and Event Data Project), et déplacé un million de personnes selon l'ONU.



Avec des unités de l’armée mozambicaine déployées sur place pour endiguer les violences, plus de 3000 soldats de différents pays amis ont été envoyés en 2021 pour sécuriser la zone. Une présence militaire qui fait que la population locale se retrouve souvent en étau entre les djihadistes et les forces officielles.

Concernant l'énergie exploitée sur place, le GNL (Gaz Naturel Liquéfié) est largement controversé. Deux fois et demi plus émetteur que le gaz acheminé par gazoduc, il rejette de grandes quantités de méthane. Ce gaz à effet de serre plus réchauffant que le CO2 est responsable d'environ 30% du réchauffement mondial depuis la révolution industrielle.

Afrique du Sud : gisements gaziers à 1700m de profondeur

TotalEnergies a déposé en septembre 2022 une licence de production afin d’exploiter deux importants gisements gaziers à 1700 mètres de profondeur dans la zone d'exploration de Brulpadda, situés à 175 km des côtes. Ces derniers pourraient contenir jusqu'à un milliard de barils d'équivalent pétrole.

Si le PDG de TotalEnergies Patrick Pouyanné a assuré que "les émissions évitées grâce à ce projet de développement gazier seront bénéfiques à l’atmosphère" [le gaz étant moins impactant que le pétrole, NDLR], les ONG environnementales tels que Bloom et The Green connection accusent la firme de menacer la faune marine et la pêcherie artisanale avec ce projet situé dans une zone de courants dangereux.



L'exploitation de nouveaux gisements d’énergie fossile va par ailleurs à l’encontre de toutes les préconisations scientifiques et des rapports du GIEC concernant le réchauffement climatique. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) s'était même prononcée en 2021 pour l'arrêt immédiat de tout investissement nouveau dans les énergies fossiles.

Lire aussi : COP27 : "Les pays du Nord se détournent de leur responsabilité historique en terme d'émissions" Des manifestants affichent le slogan "arrêtez le pétrole en Afrique" sur leurs mains, à la COP 27, le 11 novembre 2022, à Sharm el-Sheikh, en Egypte. AP/Nariman El-Mofty

Première implantation en Angola en 1953

Sur l'ensemble du continent, TotalEnergies est présent dans 40 pays africains, de l’Algérie à Mayotte, du Sénégal à l’Erythrée. La première implantation du groupe s’est faite en 1953 en Angola, où il est aujourd’hui question d’exploiter les gisements de gaz de Quiluma et Maboqueiro (Q&M) qui devraient produire à terme 4 milliards de m3 par an dès 2026.



Reste que l’activité d’extraction d’énergies fossiles de la firme est de plus en plus la cible de critiques face au réchauffement de la planète mais aussi face à la montée des prix des carburants. Alors que l’inflation frappe l’économie mondiale, et notamment les prix de l’énergie, TotalEnergies a enregistré pour l’année 2022 le plus gros bénéfice jamais réalisé de son histoire.