Les humanitaires allemand et américain enlevés au Niger "vivants" (président nigérien)

Les deux humanitaires, un Américain et un Allemand, enlevés récemment au Niger sont "vivants", a déclaré lundi le président Mahamadou Issoufou, en visite à Paris.

"On a des nouvelles, on sait qu'ils sont vivants. On continue à créer les conditions de leur libération", a déclaré le président du Niger dans un entretien à la télévision France 24

"Peut-être que les opérations qui sont en cours serviront à parvenir à cet objectif", a-t-il dit, ajoutant qu'il était "difficile" de dire où ils se trouvent, mais "il est plus probable qu'ils soient au Mali".

Jörg Lange, qui travaillait pour l'ONG allemande Help a été enlevé le 11 avril dans l'ouest du Niger et emmené vers le Nord, non loin de la frontière malienne.

En octobre 2016, l'Américain Jeffery Woodke, qui travaillait pour une ONG à Abalak, une préfecture de la région de Tahoua située à 350 km au nord-est de la capitale, Niamey, avait été enlevé, et sans doute conduit au Mali, selon des sources sécuritaires nigériennes.