Les jeux vidéos, un nouvel outil d'influence en Afrique pour Moscou

Le Kremlin inclut désormais dans son champ de vision africain l’industrie vidéoludique. C’est en tout ca ce que démontre la sortie en juillet dernier de “African Dawn”, jeu de stratégie basé sur un mod (modification du programme d’origine) de “Hearts of Iron IV". Si le matériau originel est un jeu de stratégie se déroulant durant la Seconde Guerre mondiale, “African Dawn” emprunte une autre direction.

Un jeu de stratégie

En effet, dans cette nouvelle version, le scénario se déroule de nos jours, en 2022, suite au coup d’état au Burkina Faso. Les Etats membres de l’Alliance des Etats du Sahel, ou AES (Mali, Burkina Faso et Niger), face à d’autres Etats africains ainsi qu’aux puissances néocolonialistes occidentales et aux groupes djihadistes.

Le scénario du jeu démarre en 2022. Une fois la menace djihadiste voûtée, l’AES rentre dans un état de guerre froide avec la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), laquelle débouche à terme sur la “Grande Guerre africaine”, entre les deux alliances. Les joueurs peuvent ainsi recevoir un un soutien militaire de la part de Moscou, principal allié dans la réalité des trois Etats sahéliens.

L'ombre de Wagner

Au développement du jeu, se trouve African Initiative, une organisation basée à Moscou et se décrivant comme une “agence de presse” se concentrant "sur l’héritage colonial auquel ont été confrontés les pays africains durant des décennies”. Cette formation a été fondée par d’anciens cadres du groupe paramilitaire Wagner parmi lesquels Viktor Loukovenko, ancien agent de propagande employé par Evgueni Prigojine, dirigeant décédé en 2023 de Wagner.

Voire: Où se trouvent les principales activités de Wagner en Afrique ?

Les militants pro-Kremlin se sont rapidement emparés de ce nouveau vecteur de propagande. Présenté sur son site internet et sur sa page VKontakte, comme véhiculant un message pro-russe et anti-occidental, “Africa Down” est vanté par les plus vocaux supporters de Moscou dans l’arène vidéoludique. Si le nombre de téléchargement du jeu n’a pas été dévoilé, le développement du marché du jeu vidéo en Afrique permet aux influenceurs pro-Kremlin de s’adresser à une audience considérable.

Une nouvelle audience

Selon une étude du cabinet d’études chinois DataSparkle, l’Afrique compterait près de 200 millions de joueurs. Parmi les influenceurs pro-russes faisant la promotion de "African Dawn", un habitué de “Hearts of Irons IV” connu sous le pseudonyme de Grisha Putin.

Streamer s’étant fait connaître sur la plateforme Twitch à la fin des années 2010 avant d’en être banni, Grisha Putin est notamment célèbre pour diffuser fréquemment des messages pro-Kremlin. Celui-ci n’hésite pas à s’habiller en tenue militaire complète lors de ses streams, voire à diffuser directement depuis le QG du groupe Wagner.