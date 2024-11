Les Mauriciens aux urnes pour des législatives à suspense

Les élections législatives à l'île Maurice se déroulent dimanche sous surveillance policière dans les bureaux de vote alors que l’opposition met en garde contre un risque de fraude dans l'archipel de l’océan Indien, généralement considéré comme l’une des démocraties les plus stables d’Afrique.

Dans cette république qui n'a connu que trois familles à la tête de son gouvernement depuis son indépendance en 1968, le Premier ministre Pravind Kumar Jugnauth espère remporter un nouveau mandat de cinq ans à l'issue de ce scrutin qui s'annonce indécis.

Il s'y présente fort de la conclusion début octobre d'un accord "historique" entre Maurice et Londres sur la souveraineté de l'archipel des Chagos, vu comme un succès majeur pour le gouvernement mauricien après plus d'un demi-siècle de litige.

Mais un scandale d'écoutes a rapidement entaché sa campagne après que des extraits de conversations téléphoniques d'hommes politiques, membres de la société civile, diplomates et journalistes ont fuité sur les réseaux sociaux courant octobre.

En réaction, les autorités ont annoncé le 1er novembre le blocage des réseaux sociaux jusqu'au lendemain du scrutin, avant de se raviser face au courroux de l'opposition.

Des partisans du Mouvement socialiste militant à Mahebourg, le 20 octobre 2024 AFP

Les bureaux de vote ferment à 18H00 locales (14H00 GMT) et les résultats sont attendus lundi.

Le taux de participation était de 40% à 12H00 locales (8H00 GMT), a indiqué la Commission électorale, qui n'a pas donné de comparaison avec le scrutin de 2019.

Deux blocs principaux s'affrontent: l'alliance menée par le Mouvement socialiste militant (MSM) de Pravind Kumar Jugnauth, 62 ans, et l'Alliance du Changement menée par Navin Ramgoolam, chef du parti travailliste âgé de 77 ans.

Après une campagne tendue et des informations de presse évoquant des craintes de fraudes, des policiers ont été déployés dans les bureaux de vote pour assurer la sécurité, a indiqué le commissaire électoral Irfan Rahman tout en assurant "la transparence la plus complète".

Navin Ramgoolam a appelé les électeurs à utiliser leur propre stylo pour voter. "Restez mobilisés et vigilants," a-t-il déclaré.

Environ un million d'électeurs sont inscrits pour ces douzièmes législatives de l'histoire de la république parlementaire mauricienne, où le leader de l'alliance qui obtient la majorité devient Premier ministre puis nomme le président.

Les blocs de MM. Ramgoolam et Jugnauth doivent par ailleurs affronter une alliance qui se présente comme une alternative avec le slogan "Ni Navin, ni Pravind", et critique la corruption et le népotisme dans l'archipel.

Un total de 891 candidats sont en lice. Parmi ceux-ci, 62 seront élus députés à l'issue du scrutin. Huit sièges sont alloués par la Commission de surveillance électorale pour assurer l'équilibre dans la représentation communautaire.

gouvernance

Le Premier ministre mauricien et candidat du Mouvement socialiste militant aux législatives, Pravind Jugnauth (C) à Mahébourg le 20 octobre 2024 AFP

Si Maurice, avec son économie portée par le tourisme et les services financiers, est vue comme l'une des démocraties les plus stables d'Afrique depuis son indépendance du Royaume-Uni, des observateurs y voient des signes d'érosion démocratique.

"Au cours des cinq dernières années, les institutions chargées d'assurer les freins et contrepoids n'ont pas fonctionné et la corruption a augmenté", estime ainsi la chercheuse spécialisée dans les systèmes démocratiques Roukaya Kasenally.

Elle cite en exemple des scandales de passation de marchés pendant la pandémie de Covid-19, le harcèlement des partis d'opposition, ou la répression policière contre les opposants.

Le mois dernier, Maurice, majoritairement hindoue mais qui compte d'importantes minorités chrétiennes et musulmanes, est par ailleurs passée de la première à la deuxième place au classement de l'indice Ibrahim, qui évalue la gouvernance sur le continent africain.

Le scandale d'écoutes et le blocage des réseaux sociaux ont également réveillé des inquiétudes.

"Quelle garantie avons-nous que notre vie privée et notre sécurité sera protégée à l'avenir ?" interroge Sakina, une enseignante de 35 ans.

"La seule et vraie préoccupation demeure la stabilité économique, politique et géopolitique du pays", selon Sheila, une universitaire de 29 ans.

L'alliance menée par Pravind Kumar Jugnauth avait remporté les législatives de 2019, obtenant 42 sièges sur 70 à l'Assemblée nationale. Cette victoire dans les urnes avait assis la légitimité de celui qui avait succédé en 2017 à son père sir Anerood Jugnauth.

Navin Ramgoolam, ancien Premier ministre (1995-2000 et 2005-2014), est le fils de Seewoosagur Ramgoolam, qui avait conduit l'ex-colonie britannique à l'indépendance avant d'en devenir le premier chef de gouvernement, poste qu'il avait gardé jusqu'en 1982.

