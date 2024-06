Les Mauritaniens élisent leur président, pour le changement ou la continuité

Par Adrien MAROTTE et Hademine OULD SADI

Les Mauritaniens votent samedi pour choisir entre le changement ou la continuité incarnée par le président sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a réussi à contenir la propagation jihadiste à la différence de ses voisins sahéliens.

Face à lui, six candidats promettent la première véritable alternance démocratique dans ce vaste pays désertique d'environ 4,9 millions d'habitants qui a connu une multitude de coups d'Etat de 1978 à 2008, avant de vivre en 2019 sa première transition entre deux présidents élus.

Les résultats devraient commencer à tomber samedi dans la soirée et être annoncés officiellement dans la journée de dimanche ou lundi.

Fichier vidéo A Nouakchott la capitale, des files d'électeurs se sont formées dans le calme dès l'ouverture des bureaux, a constaté l'AFP. Les inscrits ont jusqu'à 19H00 GMT pour voter.

Sous une grande chaleur, les femmes et les hommes font la queue séparément dans cette République islamique. Puis ils cochent sur un bulletin unique le nom d'un des candidats, numérotés et illustrés d'un symbole (balance, lion, palmier, cheval...) avant de déposer leur vote dans une urne cadenassée. Un isoloir - un rideau vert retenu par un cordon - est situé au fond de la salle.

"Je vote pour la paix, la sécurité et le développement", a déclaré à l'AFP Omar Bechir, 55 ans.

Une autre électrice, Barka Kharachi, 26 ans, attend de son côté "un grand changement" pour "balayer les hommes corrompus", dit-elle.

Un ou deux tours?

Les observateurs estiment que M. Fichier vidéo Les deux principaux concurrents du président sont le militant des droits humains Biram Dah Abeid, deuxième des deux dernières présidentielles, et le président du parti islamiste Tawassoul, Hamadi Ould Sidi El Mokhtar, première force d'opposition à l'Assemblée nationale.

Les deux prônent un changement radical, "la fin de la gabegie et de la corruption", et une profonde réforme de l'éducation et de la justice.

Une électrice marque un document avec son doigt encré à Nouakchott lors de la présidentielle, le 29 juin 2024 en Mauritanie AFP

M. Dah Abeid a assuré que "la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) complote avec les partisans de Ghazouani et les aide à acheter les voix des électeurs par l'argent public". Il a appelé ses soutiens à "combattre la fraude" par tous les moyens légaux.

Le second a dit "rester attentif à tout manquement".

Le gouvernement a mis en place un Observatoire national chargé de surveiller l'élection, que l'opposition dénonce comme un instrument de manipulation du scrutin. Six cents observateurs ont été déployés sur le territoire.