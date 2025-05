Les paramilitaires bombardent l'aéroport de Port-Soudan, selon l'armée

Les paramilitaires ont lancé dimanche, pour la première fois, une attaque aux drones contre l'aéroport de Port-Soudan, siège provisoire des autorités, a indiqué l'armée.

Le Soudan est en proie depuis le 15 avril 2023 à une guerre entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), dirigés par son ancien adjoint, le général Mohamed Hamdane Daglo.

Au début de la guerre, l'armée avait été chassée de Khartoum par les FSR et s'était repliée vers l'est, transférant le siège du gouvernement à Port-Soudan sur la mer Rouge. Mais fin mars, elle a repris Khartoum aux FSR.

"L'ennemi a ciblé ce matin la base aérienne d'Osman Digna avec des drones explosifs, un entrepôt de marchandises et certaines installations civiles dans la ville de Port Soudan", a indiqué le porte-parole de l'armée, le général Nabil Abdullah dans un communiqué.

L'attaque n'a pas fait de victimes, a ajouté la même source ainsi qu'un responsable de l'aéroport, qui a confirmé l'attaque.

Les vols vers et depuis Port-Soudan ont été suspendus, a indiqué un responsable gouvernemental.

Des piétons près d'un arrêt de bus dans le quartier de Kalakla, dans le sud de Khartoum, le 29 avril 2025 au Soudan AFP

Tenue par l'armée, la ville de Port-Soudan épargnée jusqu'à présent par les violences, abrite également des agences l'ONU et des centaines de milliers de déplacés.

C’est la première fois depuis le début de la guerre qu’une attaque vise cette ville située à plus de 600 kilomètres à l'est de Khartoum.

Aéroport évacué

Un correspondant de l'AFP à Port-Soudan a indiqué avoir ressentie une détonation à l'aéroport situé à 20 kilomètres au sud de Port-Soudan.

Un marché aux bêtes en feu à El-Facher, après un bombardement des Forces de soutien rapide (FSR), le 1er septembre 2023 au Soudan AFP/Archives

"Nous étions en route vers l’avion lorsque nous avons été évacués très rapidement", a indiqué à l'AFP un témoin présent sur place.

Sur des photos de l'AFP, on peut voir une épaisse colonne de fumée noire s’élevant au dessus de l'aéroport.

Alors que le conflit vient d'entrer dans sa troisième année, le pays est fracturé: l'armée contrôle le centre, l'est et le nord, tandis que les paramilitaires tiennent à l'ouest la quasi-totalité du Darfour et certaines parties du sud.

Port-Soudan se trouve à plus de 600 kilomètres des positions connues les plus proches des FSR, situées dans le sud d'Omdourman, ville jumelle de Khartoum.

Les FSR ont mené ces dernières semaines plusieurs attaques de drones contre des sites civils et militaires stratégiques.

Une frappe en avril contre des infrastructures électriques dans la ville d’Atbara (nord), avait plongé le pays dans le noir.

Samedi, une frappe amputée aussi aux FSR a touché la ville de Kassala, à la frontière avec l’Erythrée, dans l’est du pays, selon une source gouvernementale.

Tenue par l'armée, Kassala abrite environ 318.000 déplacés, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

La guerre au Soudan a tué des dizaines de milliers de personnes, déraciné 13 millions et plongé certaines régions dans la famine, provoquant "la pire catastrophe humanitaire" au monde, selon l'ONU.