Les sélections africaines reprennent du service

Les équipes nationales africaines reprennent le chemin des terrains cette semaine. Alors que cela aurait dû être le cas au mois de mars, les sélections ont dû attendre la levée partielle des restrictions dues au Covid-19 pour se retrouver. Et tandis que la zone UEFA avait relancé ses compétitions dès septembre, l'Afrique avait dû passer son tour. En ces temps de pandémie persistante, cette reprise sera scrutée avec d'autant plus d'attention que les éliminatoires de la CAN reprennent le mois prochain, avec les troisième et quatrième journées, faites de doubles confrontations parfois déjà cruciales pour la qualification. Particulièrement pénalisés par la longue interruption des compétitions de clubs sur le continent, les joueurs locaux n'ont également pas de temps à perdre : du 16 janvier au 7 février 2021 doit dérouler au Cameroun le Championnat d’Afrique des nations 2020 réservé aux joueurs évoluant au pays, une compétition reportée de neuf mois à cause du coronavirus.

Un programme difficile à établir

Marqué par ces contraintes inédites, le programme a tardé à se dessiner, d'autant que la Ligue des Nations, concomitante, réduisait les possibilités de rencontrer des adversaires européens. Plusieurs rencontres ont ainsi été déprogrammées après avoir été annoncées par l'une ou l'autre des Fédérations concernées. Quelques chocs prometteurs entre grosses cylindrées figurent au menu de cette grosse semaine de préparation. C'est ainsi que l'Algérie, championne d'Afrique, se mesurera au Nigeria, qui en découdra ensuite avec la Tunisie. Le voisin marocain, ambitieux, accueillera le Sénégal, vice-champion d'Afrique, puis la RD Congo à Rabat. L'ancien international espagnol Munir El Haddadi, bénéficiaire du nouveau règlement FIFA sur les joueurs binationaux, fera ses débuts avec les Lions de l'Atlas. En stage aux Pays-Bas, pays organisateur de la prochaine CAN, le Cameroun s'étalonnera face au Japon. L'équipe asiatique servira également de sparring-partner à la Côte d'Ivoire, qui se sera préalablement testée face à la Belgique, à Bruxelles.

Les principales rencontres

Jeudi 8 octobre :

Belgique - Côte d’Ivoire



Vendredi 9 octobre :

Maroc - Sénégal

Burkina Faso - RD Congo

Soudan - Tunisie

Nigeria - Algérie

Japon - Cameroun

Ghana - Mali



Dimanche 11 octobre :

Gabon - Bénin



Mardi 13 octobre :

Algérie - Mexique

Guinée - Gambie

Sénégal - Mauritanie

Tunisie - Nigeria

Maroc - RD Congo

Japon - Côte d’Ivoire