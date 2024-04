L'Etat sénégalais négocie pour acquérir la bibliothèque de Leopold Sedar Senghor

La bibliothèque du président-poète Léopold Sédar Senghor est mise en vente aux enchères. Le gouvernement du Sénégal craint une dispersion de la bibliothèque de l'ancien chef d'État, chantre de la "négritude". La vente est pour l'instant suspendue. Des négociations sont en cours entre l’État sénégalais et la maison de ventes.

Sally Alassane Thiam, président de l'ONG Afrique Patrimoine, ne cache pas son soulagement. "Je me réjouis que l'appel qu'on a fait à Dakar le vendredi 12 Avril ait été entendu par les autorités sénégalaises. On vient d'être informé que la vente aux enchères a été suspendue. Les autorités sont en négociations avec le commissaire priseur et la personne charge de vendre ces objets. C'est une très bonne nouvelle !"

Depuis plusieurs semaines les amoureux du patrimoine africain, à travers la Conférence des Organisations Internationales, tentaient d'alerter le gouvernement sur la cession de la bibliothèque de l'ancien président.

Le directeur du Patrimoine culturel sénégalais, Oumar Badiane, a confirmé à l'AFP que les nouvelles autorités sénégalaises "s'étaient saisies de l'affaire".

Cette bibliothèque se trouve en Normandie dans le Calvados en France, à Verson où est née l'épouse du président sénégalais, décédé en 2001. Président en 1960 lors de l'indépendance du pays et ce jusqu'en 1980, la figure de Léopold Sédar Senghor a été un pont entre la France et le Sénégal.

Un temps ministre de la république française (sous la IVème République) il fut un écrivain qui a marqué la littérature africaine en gardant l’espoir de créer une civilisation de l’Universel fédérant avec le concept de la "négritude", notion introduite par son ami et promoteur Aimé Césaire.

Le 21 octobre 2023 dernier, l’État du Sénégal a acquis 41 objets personnels ( cadeaux d'autres présidents) d’un lot vendu aux enchères à Caen pour une valeur de 244 000 euros ayant appartenu à l’ancien président sénégalais pour intégrer le patrimoine national.

Une vente "suspendue"

La bibliothèque mise aux enchères est constituée de 343 volumes avec chacun la dédicace de leur auteur, pour la plupart "tombés dans l'oubli", a précisé Me Rivola, spécialiste des livres anciens, des manuscrits et de l'orfèvrerie.

La vente est finalement "suspendue" en raison de négociations avec le Sénégal, qui envisage d'acquérir "l'ensemble de la bibliothèque", a appris l'AFP auprès des organisateurs. Cette bibliothèque de Léopold Sédar Senghor, l’un des Pères fondateurs de la Francophonie, représente un patrimoine d’une valeur universelle pour le Sénégal.

Pour sa part l'ambassadeur du Sénégal en France, El Hadji Magatte Seye, a indiqué à l'AFP avoir "depuis quelques jours (...) engagé – sur instruction du nouveau président de la République du Sénégal – des discussions avec le commissaire-priseur pour aboutir à la suspension de la vente et trouver un accord pour une vente de gré à gré".