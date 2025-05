Levée des sanctions américaines sur le Gabon, apparition de Joseph Kabila à Goma, nouveau président de la Banque africaine de développement, ... le Récap' Afrique de la semaine

🌍 L'actu en bref

🇬🇦 Les États-Unis ont levé les sanctions imposées au Gabon en 2023 en raison d'un coup d'État, après que ce pays d'Afrique centrale a organisé des élections au mois d'avril, a annoncé, jeudi 29 mai 2025, le département d'État.

L'élection présidentielle s'est déroulée au mois d'avril 2025. 920 000 électeurs étaient appelés aux urnes. (Photo d'illustration) AP Photo / Betines Makosso

🇨🇩 L'ex-président de la République Démocratique du Congo (RDC) Joseph Kabila est apparu devant la presse à Goma . Il s'est présenté devant les journalistes sans faire de déclarations, en présence du porte-parole du groupe armé antigouvernemental M23 Lawrence Kanyuka, dans une de ses résidences où il recevait des responsables religieux locaux.

🇰🇪Un étudiant kényan a comparu devant un tribunal de Nairobi pour avoir diffusé sur X la photo d'une procession funèbre qu'il a décrite comme étant celle du président William Ruto. Cette comparution s'inscrit dans un contexte de répression des voix critiques au Kenya.

Le président kényan William Ruto © AP Photo/Brian Inganga

🇲🇷 L'ancien ministre mauritanien de l'Économie, Sidi Ould Tah, a été élu président de la Banque africaine de développement (BAD) avec 76,18% des voix au troisième tour du scrutin. Il s'est imposé devant le Zambien Samuel Munzele Maimbo qui a recueilli 20,26%, selon les résultats officiels.

📺 Dans le JTA

La Cedeao fête ses 50 ans sur fond de nouvelles alliances et de défis sécuritaires. Ses dirigeants sont réunis à Lagos au Nigeria. Cinquante ans après sa création, quel bilan ?

Dans une enquête glaçante parue dans Jeune Afrique : "Les Peuls face aux juntes du Sahel : enquête sur un peuple sacrifié", notre invité, le journaliste Mathieu Millecamps, co-auteur aux côtés de Matteo Maillard et Mathieu Olivier, lève le voile sur ce que certains n'hésitent plus à qualifier de politique de persécution.

Gabon : conflit d'intérêt, dette, FMI... Entretien avec Henri-Claude Oyima, ministre de l'Économie, des finances et de la dette dans le nouveau gouvernement nommé un mois après l'élection du Président Oligui Nguema et dirigeant de BGFIBank.

Au Soudan, l’or alimente la guerre. Depuis 2023, FSR et armée se battent aussi pour le contrôle des mines. Un milliard $/an pour les FSR selon Swissaid. Ventes vers l’étranger, soutien régional : "Suivez l'argent", disent les experts.

🛜 Sur notre site

Alors que les attaques terroristes se poursuivent sur le terrain, avec notamment la mort d’une quarantaine de soldats d’un camp militaire situé dans la région de Mopti, dans le centre du Mali, la Cédéao et l’Alliance des Etats du Sahel affirment vouloir coopérer dans « la lutte contre le terrorisme » et « sauvegarder les acquis de l’intégration régionale. » Seidik Abba, président du Centre international de réflexions et d’études sur le Sahel, décrypte cette annonce faite à l’issue d’une rencontre entre les deux institutions.

📚L’instant culture

Ngugi wa Thiong'o, grand romancier kényan et militant de la cause africaine, s'est éteint à l'âge de 87 ans. Auteur d'une oeuvre importante, écrite d'abord en anglais puis en kikuyu, sa langue natale, le grand romancier kényan et militant de la cause africaine, avait été plusieurs fois cité comme possible prix Nobel de littérature.

🎞️ [LeMémo] de la semaine

Le tournoi de tennis sur terre battue de Roland-Garros s'ouvre le 25 mai à Paris. En 2024, la Tunisiene Ons Jabeur avait atteint les quarts de finale de ce tournoi du Grand Chelem. Retour sur cette sportive, véritable fierté nationale en Tunisie. Reportage en 2022 de Mabrouka Khédir et Oumy Diallo.

📲 Sur nos réseaux sociaux

Kokoko! est né de contraintes matérielles en RD Congo. Comment faire de la musique quand les instruments sont hors de prix ? Quand le nombre de coupures d'électricité monte jusqu'à dix par soirée ? Quand la censure est chose courante ? TV5MONDE s'est entretenu avec les deux pilliers de Kokoko! Makara Bianko et Débruit. Ensemble, ils portent la fougue zagué, genre musical qui associe des rythmes locaux à des boucles électroniques infinies et distordues.

La question de l'euthanasie et du suicide assisté est largement rejetée en Afrique, aucun des pays du continent n'ayant adopté de loi spécifique sur cette question. Traditionnellement, la culture africaine privilégie l'accompagnement des proches en fin de vie par les membres de la famille. Cependant, des voix émergent pour discuter de la dignité en fin de vie, malgré les défis du financement du système de santé et l'absence de services de soins palliatifs disponibles. Entretien avec Anne Sénéquier, co-directrice de l'observatoire de la santé mentale de l'Iris.

Célébrer la culture arabe et amazigh par la peinture, c’est ainsi que la jeune artiste Wafaa Benyamina explore son art. Elle exposait ses toiles lors du salon du monde arabo-amazigh, à Paris et nous a expliqué sa démarche à cette occasion.