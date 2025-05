Libération d'une militante ougandaise des droits humains "torturée" en Tanzanie

La militante ougandaise Agather Atuhaire, détenue au secret depuis plusieurs jours en Tanzanie, a été retrouvée vendredi présentant des traces de torture, selon des défenseurs des droits humains qui ont dénoncé une "intimidation transfrontalière généralisée" en Afrique de l'Est.

L'activiste des droits humains, retrouvée à la frontière entre l'Ouganda et la Tanzanie, avait été arrêtée lundi en même temps que le militant kényan Boniface Mwangi à Dar es Salaam, capitale économique tanzanienne où ils étaient venus en soutien au chef de l'opposition Tundu Lissu. Celui-ci a comparu pour trahison, des poursuites passibles de la peine de mort.

L'opposition et plusieurs ONG ont exprimé leur inquiétude concernant la répression de l'opposition en Ouganda et en Tanzanie à l'approche d'élections présidentielles prévues respectivement en 2026 et 2027.

Mme Atuhaire "a été abandonnée à la frontière par les autorités tanzaniennes" et prise en charge par sa famille et ses amis, selon l'organisation ougandaise de défense des droits humains Agora Discourse.

La militante et journaliste "présente des traces de torture", a souligné à l'AFP Spire Ssentongo, cofondateur de l'organisation.

Elle ne s'est pas présentée à une conférence de presse à laquelle elle était attendue vendredi matin. Selon l'avocat ougandais Kato Tumusiime, témoin de son arrestation à Dar es Salaam, elle présente des difficultés à marcher, souffre, et est retournée dans sa famille.

Répression politique

M. Mwangi avait, lui, été retrouvé jeudi au bord d'une route dans le nord de la Tanzanie, près de la frontière kényane, selon des défenseurs des droits humains.

"Nous avons tous deux été traités pire que des chiens : enchaînés, les yeux bandés et soumis à des tortures atroces", a-t-il déclaré à des journalistes à son retour à Nairobi.

D'autres observateurs, dont la candidate à la présidentielle kényane de 2027 Martha Karua, et un ancien président de la Cour suprême kényane, s'étaient vu refuser dimanche et lundi l'entrée en Tanzanie.

La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a demandé lundi à ses forces de sécurité d'interdire le pays aux "activistes" étrangers qui tentent de "s'ingérer dans nos affaires".

L'opposition tanzanienne et les ONG de défense des droits humains dénoncent la répression politique de la part de l'exécutif, qu'ils accusent de retomber dans les pratiques autoritaires de son prédecesseur, quand John Magufuli était au pouvoir (2015-2021).

Candidat à la présidentielle de 2020 du parti pour la démocratie et le progrès (Chadema), M. Lissu a été arrêté après un meeting le 9 avril, et inculpé pour "incitations à bloquer les élections" selon la police. Ses partisans dénoncent une arrestation pour des motifs politiques.

Le parti de M. Lissu a été exclu des prochaines élections après avoir refusé de signer un nouveau "code de conduite électoral" qui selon lui n'incluait pas les réformes qu'il exigeait.

"Intimidation transfrontalière généralisée"

Un tribunal ougandais a en outre refusé vendredi d'examiner une demande de libération sous caution de Kizza Besigye, figure de l'opposition de ce pays d'Afrique de l'Est enlevée en novembre lors d'un déplacement au Kenya.

Il était réapparu en Ouganda, où il avait d'abord été traduit devant une cour martiale pour trahison, passible de la peine capitale dans ce pays, avant que son dossier ne soit transféré à un tribunal civil en février.

Le Parlement ougandais a voté mardi un amendement permettant à des tribunaux militaires de juger des civils. Le même jour, le ministre kényan des Affaires étrangères Musalia Mudavadi avait reconnu lors d'une interview télévisée que son pays avait "coopéré" avec l'Ouganda dans cette affaire.

"Ce qui se passe dans les pays d'Afrique de l'Est semble être une attaque coordonnée contre l'humanité, l'État de droit et la démocratie", ont dénoncé un consortium de groupes de défense des droits humains dans la région dans un communiqué vendredi.

Ces "nombreux incidents passés et récents d'enlèvements transfrontaliers, de détentions illégales et de rapatriements illégaux (...) aboutissant à des accusations mensongères contre les victimes" visent, selon ces groupes, "à provoquer une intimidation transfrontalière généralisée", ont-ils insisté.