Liberia : funérailles nationales pour l'ex-président Samuel Doe, 35 ans après son assassinat

Un convoi funéraire escorté par des membres des Forces armées du Liberia, lors des funérailles de l'ancien président libérien Samuel Doe et de son épouse Nancy, le 27 juin 2025 à Zwedru

Des centaines de personnes ont participé vendredi aux funérailles nationales, 35 ans après son assassinat, de Samuel Doe, qui avait instauré pendant dix ans un régime de terreur au Liberia, en présence du président Joseph Boakai qui a salué un moment de "réconciliation nationale".

La mort de M. Doe constitue l'un des épisodes les plus macabres des deux guerres civiles qui ont ravagé ce pays d'Afrique de l'Ouest entre 1989 et 2003, faisant 250.000 morts.

L'ex-chef de l'Etat a eu droit vendredi à de derniers honneurs dans son fief du Grand Gedeh County (sud-est) à l'occasion de sa réinhumation, en même temps que l'enterrement de son épouse Nancy, morte en mai, a constaté une journaliste de l'AFP.

Hommages

Un camion, aux couleurs nationales rouge, blanc et bleu, a transporté les deux corps, dont celui symbolique de Samuel Doe. Sa dépouille n'ayant jamais été retrouvée, c'est un cercueil vide qui a été mis en terre dans la propriété familiale.

Une foule s'est rassemblée dans la ville de Zwedru pour assister à la procession des cercueils du défunt couple présidentiel, après trois jours de commémorations, dont une veillée mortuaire à Monrovia, la capitale.

Les cercueils de l'ancien président libérien Samuel Doe et de son épouse Nancy sont retirés du convoi funéraire par des membres des Forces armées du Liberia (AFL) lors de leurs funérailles à Zwedru, le 27 juin 2025 AFP

Loin de la terrible image qu'a laissée Samuel Doe, Mercy Janjay Seeyougar, une habitante âgé de 46 ans de Monrovia, a dit à l'AFP se rappeler un président proche "des gens ordinaires", qui venait discuter "avec les gens qui nettoyaient les rues".

L'actuel chef de l'Etat, Joseph Boakai, qui a décrété une période de deuil de mardi à vendredi, avec les drapeaux en berne, a expliqué dans son discours que ces funérailles visaient à "effacer les ombres persistantes du conflit" ayant déchiré le Liberia.

Les guerres civiles dans ce pays figurent parmi les conflits les plus atroces du continent africain, avec massacres, mutilations, viols, actes de cannibalisme et recrutement forcé d'enfants soldats.

Après la cérémonie en présence d'officiels dont des membres du Parlement, la procession s'est déplacée dans la propriété familiale du coupe Doe, le lieu de l'inhumation.

"Promouvoir la réconciliation nationale"

Ces funérailles s'inscrivent dans le cadre d'un "vaste effort" du gouvernement pour "promouvoir la réconciliation nationale", a souligné jeudi sur sa page Facebook le président Boakai.

Au cours des guerres civiles ayant ensanglanté le Liberia et après une bataille de plusieurs mois pour le contrôle de Monrovia, le président Doe fut capturé en septembre 1990 par les hommes du chef de guerre Prince Johnson, mort en novembre 2024.

Le président libérien Joseph Boakai assiste aux funérailles de l'ancien président libérien Samuel Doe et de son épouse Nancy à Zwedru, le 27 juin 2025 AFP

Dans une vidéo largement diffusée, le chef de guerre fut alors filmé en train de siroter une bière pendant que ses hommes torturaient le président Doe, avant de lui arracher lui-même un bout d'oreille.

Le corps mutilé de M. Doe sera ensuite exhibé dans les rues de la capitale.

En prenant le pouvoir par un putsch en 1980, Samuel Doe était devenu le premier représentant de populations autochtones à diriger la plus ancienne République d'Afrique subsaharienne, fondée en 1822 sous l'impulsion des Etats-Unis pour des esclaves noirs affranchis, indépendante depuis 1847.

Ce militaire de 29 ans mettait ainsi un terme à près d'un siècle et demi de domination de son pays par les descendants d'esclaves américains. Mais, dès son accession au pouvoir, le Liberia avait basculé dans un régime de terreur avec l'exécution en public sur une plage de 13 membres du gouvernement renversé.

En mai, le président Boakai a signé un décret créant un organisme chargé de mettre en place un tribunal spécial pour les crimes dans les guerres ayant mis à genoux ce pays parmi les plus pauvres de la planète, ravagé une dizaine d'années plus tard, entre 2014 et 2016, par l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest.