Libye: de rares élections municipales attirent les électeurs

Les Libyens se sont rendus aux urnes en nombre pour de rares élections municipales. Il s'agit d'un test de démocratie, malgré des reports du vote et des incidents particulièrement dans l'est libyen sous contrôle du maréchal Khalifa Haftar.

Une femme vote lors des élections municipales à Tripoli, en Libye, le 16 août 2025.

La Libye est dirigée par deux gouvernements parallèles, l'un mené par le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah installé à Tripoli et reconnu par l'ONU, et l'autre basé dans l'est, incarné par le Parlement contrôlé par le clan Haftar.

Le taux de participation de ces élections municipales a atteint 71% avec 161 684 votants, annonce, sur la base de données provisoires, la Haute commission électorale HNEC, après la fermeture des bureaux à 16H00 GMT, "sans que des incidents aient été enregistrés".

Élections annulées dans 27 municipalités

Après une première phase réussie des municipales en novembre dans 58 villes avec un taux de participation de 74%, le scrutin devait se dérouler dans 63 autres dont de grandes agglomérations de l'est comme Benghazi ou Tobrouk, fiefs des Haftar.

La HNEC a regretté, dans un communiqué, avoir dû annuler les élections dans 27 municipalités de l'est et du sud, "à cause de directives du gouvernement" de l'Est qui a refusé d'ouvrir les bureaux de vote ou stoppé sans motif la distribution des cartes électorales.

À ce stade, aucun scrutin municipal n'a lieu dans les zones contrôlées par ce gouvernement, malgré l'inscription des électeurs et des candidats. Il s'agit d'une violation des droits politiques des citoyens libyens. Mission de médiation de l'ONU en Libye (Manul)

Dans l'ouest, 26 municipalités ont pu organiser le scrutin, reporté en revanche au 23 août dans sept autres, après l'attaque de locaux de la HNEC cette semaine à Zliten, à 150 km de Tripoli, et des incendies criminels ayant détruit du matériel électoral notamment à Zawiya, à 45 km de la capitale.

Les gens font la queue pour voter lors des élections municipales à Tripoli, en Libye, le 16 août 2025. AP Photo/Yousef Murad

La Manul salue "l'engagement indéfectible" de la HNEC qui a pu "garantir des opérations électorales crédibles malgré des défis opérationnels et sécuritaires importants".

"Voter est crucial"

"Voter est crucial" et "cela me donne le sentiment d'être utile. Mes deux fils et ma fille ont voté également, pour la première fois. J'espère qu'ils pourront bientôt voter aux élections présidentielle et parlementaires", indique Sami al-Tajouri, un architecte de Tripoli de 62 ans. Celles-ci avaient été programmées pour 2021 dans le cadre d'un processus de réunification du pays mais ont été sans cesse repoussées en raison des divisions entre l'ouest et l'est.

Dans la capitale, tout était bien organisé, selon les votants. "Ces élections sont quelque chose de positif" car les municipalités "fournissent des services", explique Abderazzek Mohamed, dans le quartier de Souq al-Jomaa, souhaitant que ces scrutins soient réguliers "afin que notre voix compte réellement dans la prise de décision".

(Re)voir Libye : un scrutin perçu comme un signe d'espoir

Chargement du lecteur...

À Abou Selim, dans le sud de Tripoli, théâtre de violents affrontements en mai entre les forces gouvernementales et le Dispositif de soutien et de stabilité (SSA), un groupe armé devenu ultra-puissant, le vote s'est également déroulé dans le calme.

Anwar al-Zarrouk, 55 ans, est venu élire "une personne qui ait de l'ambition et travaille sérieusement pour la municipalité", capable de comprendre "les besoins" des citoyens.

"Tout se passe dans les meilleures conditions"

Jamel Mohamed, 43 ans, également résident à Abou Selim, juge d'une "importance capitale" ces municipales où il faut "choisir des personnes de confiance, surtout des jeunes que nous espérons capables de mener notre pays de la meilleure manière".

A Al-Maya, localité de 40.000 habitants en bord de mer à 27 km de Tripoli, plus de 5.000 électeurs se sont inscrits pour voter. Beaucoup sont venus avec leurs enfants. "Tout se passe dans les meilleures conditions", indique Hussein Mosbah, un habitant.

Après la chute et la mort de Mouammar Kadhafi en 2011 au terme de 42 ans de pouvoir sans partage, la Libye avait organisé en 2012 de premières élections libres pour désigner les 200 membres du Congrès général national (Parlement), avant des municipales en 2013 puis des législatives en juin 2014 marquées par un regain de violence et une très faible participation.

De nouvelles municipales avaient eu lieu entre 2019 et 2021 mais dans une poignée de villes.