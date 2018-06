Libye: des victimes dans un double attentat suicide à Derna

Un double attentat suicide a visé mardi des forces loyales au maréchal Khalifa Haftar qui mènent une offensive contre des milices islamistes et jihadistes à Derna, dans l'est de la Libye, faisant des victimes, selon un porte-parole de ces forces.

Les attaques ont été menées mardi à l'aube dans la région de Chiha, dans le sud de Derna, des explosions ayant été entendues dans toute la ville, a précisé ce porte-parole, Khalifa al-Abidi.

M. Abidi n'a pas donné un bilan précis des attaques, indiquant que des civils figurent parmi les victimes, citant seulement le cas d'une famille dont le toit de la maison s'est effondré à cause des explosions.

D'après ce porte-parole, un autre attentat suicide a fait deux morts et trois blessés lundi soir parmi les forces de l'Armée nationale libyenne (ANL- autoproclamée) dirigée par M. Haftar qui mène depuis le mois dernier une offensive militaire pour "libérer" Derna, la seule région de l'est libyen à échapper à son contrôle.

Cette ville côtière, place forte historique des islamistes radicaux en Libye, est située à plus de 1.000 km à l'est de Tripoli et à environ 300 km à l'est de Benghazi.

Elle est sous la coupe d'une coalition hétéroclite de milices islamistes et jihadistes depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011.

M. Abidi a indiqué que l'ANL "avance à pas sûr pour libérer une zone très restreinte restante avant la libération de toute la ville de Derna".

Il a accusé les "terroristes d'avoir recours à des attentats suicides après leur incapacité à affronter" l'ANL.

Bête noire des islamistes en Libye, Khalifa Haftar a le soutien des autorités basées dans l'est libyen, qui s'opposent fermement au gouvernement d'union nationale, basé à Tripoli et reconnu par la communauté internationale et l'ONU.

Il est accusé par ses détracteurs de vouloir instaurer une nouvelle dictature militaire en Libye et d'oeuvrer à éliminer tous ses opposants en les accusant de "terroristes".

str-ila/hj