Libye : qui a tué Mouammar Kadhafi ?

Fusillade, bombardement, lynchage ou exécution sommaire ?

Le 20 octobre 2011, à 12 h 30, heure locale, le colonel Yunus al Abdal à la tête des opérations militaires des troupes du CNT (Conseil national de transition) dans l'est de Syrte annonce la bonne nouvelle. Syrte, le dernier bastion de Mouammar Kadhafi vient de tomber; après un mois de combats acharnés.Quarante-cinq minutes plus tard, un commandant du gouvernement libyen de transition, Abdel Madjid Mlegta annonce lui l'impensable. L'homme qui a dirigé pendant plus de 42 ans la Libye vient d'être capturé par les insurgés. Selon l'officier Muhammar Kadhafi est grièvement blessé. Le dirigeant libyen tentait de quitter la ville, à bord d'un convoi de véhicules. Ce convoi aurait été bombardé par des forces aériennes.

Il est 13 h 55. Ce même commandant, Abdel Madjid Mlegta annonce que l'ancien "Guide la Révolution" de la Libye a succombé à ses blessures infligées par ce bombardement.



Mahmoud Jibril le numéro deux du CNT avance lui une autre version. Mouammar Kadhafi a été mortellement blessé lors d'échanges de tirs, en tentant de résister aux forces du Conseil national de transition. Mouammar Kadhafi et ses gardes du corps se seraient alors réfugiés dans des égouts, un tunnel de drainage des eaux sous la route où leur convoi a été intercepté. Puis il aurait été capturé et désarmé par les combattants du CNT.



Peu de temps après, l'Agence France-Presse diffuse une photo présumée de Mouammar Kadhafi blessé, les visage ensanglanté, mais toujours en vie. La chaîne Al-Arabiya diffuse de son côté les premières images de son corps. Dans le même temps, la capture à Syrte de Moatassem Kadhafi, un des fils de Mouammar Kadhafi, est annoncée.



Mouammar Kadahfi est-il mort lors d'une fusillade avec des combattants du CNT, lors d'un bombardement, ou a-t-il été victime d'une exécution sommaire ?



Le déroulement exact des circonstances de son décès reste confus. A ce jour, il n'y a aucune certitude. Face aux versions contradictoires sur les circonstances de sa mort, sa veuve et plusieurs organisations internationales, dont le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme réclament une enquête.



Car si les autorités libyennes évoquent un décès survenu lors d'un échange de tirs, plusieurs témoins parlent d'une exécution sommaire.



Le 21 octobre 2011, son corps, ainsi que celui de son fils Moatassem sont exposés dans une chambre froide d'un marché de Misrata. Des milliers de Libyens se pressent pour aller voir les deux corps. Deux jours plus tard, un responsable du CNT annonce que son corps sera remis à ses proches, mais dix ans après sa famille ignore toujours où repose sa dépouille.