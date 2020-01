Libye : retour sur les enjeux de la conférence internationale de Berlin

Les deux hommes forts du conflit, le chef du gouvernement libyen d'union nationale, Fayez el-Sarraj, et l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, devraient tous les deux être présents à ce rendez-vous dans la capitale allemande.

Fayez el-Sarraj l'a fait savoir ce jeudi 16 janvier. Et Khalifa Haftar est d'accord sur le principe, selon le ministre allemand des Affaires étrangères, qui l'a rencontré à Benghazi, en Libye. Le maréchal a ajouté qu'il est prêt à respecter le cessez-le-feu.

140 000 personnes déplacés depuis le mois d'avril

Une trêve est effective depuis ce dimanche 12 décembre dernier, aux alentours de Tripoli, neuf mois après le lancement d'une offensive des troupes de l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Haftar vers la capitale Tripoli. En avril, les troupes du maréchal Haftar ont lancé l’assaut sur Tripoli. En quelques mois, les combats ont coûté la vie à plus de 280 civils et provoqué le déplacement de plus de 140 000 personnes selon l’ONU.

Un trève depuis le 12 décembre

Cette conférence international se tiendra moins d'une semaine après celle de Moscou, organisée sous l'égide de la Russie et de la Turquie. Les deux protagonistes de la crise libyenne étaient présents, mais ne se sont pas vus. Un accord de cessez-le-feu a été signé par Fayez el-Sarraj. Mais le maréchal Haftar a refusé de le signer

Dimanche, plusieurs pays seront présents : Russie, Turquie, États-Unis, Chine, Italie et France, le président Emmanuel Macron ayant prévu de s'y rendre. Ce rendez-vous se tient sur fond de crainte d'une internationalisation du conflit.

La Russie est soupçonnée d'intervenir pour le camp du maréchal Haftar,a vec de l'argent et des mercenaires, au côté de L'Egypte. Tandis que Ankara soutien les forces du gouvernement d'union nationale (GNA) et se dit prêt à envoyer des soldats

L'ONU demande la fin des "ingérences étrangères".

L'emissaire de l'ONU, Ghalan Salamé se montre peu optimiste sur une résolution du conflit. Ce pays a"besoin que toutes les ingérences étrangères cessent", dans un entretien avec l'AFP, à la veille d'une conférence internationale à Berlin pour tenter de mettre fin au conflit libyen. Ghassan Salamé "ne croit pas" qu'ils puissent conclure un accord au cours de la conférence.



Dans leur déclaration finale, les chefs d'Etat devraient aussi s'engager à respecter l'embargo sur les armes imposé à la Libye depuis 2011, mais resté lettre morte. Ils doivent aussi souligner leur appui à la relance du processus politique, par le biais d'une réunion inter-libyenne prévu pour avant la fin du mois à Genève. Berlin ne devraient être qu'une étape.