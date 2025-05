Libye: six morts dans les affrontements entre groupes armés à Tripoli

Des affrontements entre groupes armés rivaux dans la capitale libyenne Tripoli lundi soir et dans la nuit ont fait au moins six morts, a annoncé mardi le Centre de médecine d'urgence, après que le gouvernement de Tripoli a assuré avoir repris le contrôle de la situation.

"Six corps ont été récupérés sur les lieux des affrontements autour d'Abou Salim", un quartier populaire de Tripoli, a indiqué le Centre de médecine d'urgence et de soutien.

Des affrontements à l'arme lourde -- mitrailleuses et lance-roquettes -- ont éclaté lundi vers 21H00 (19H00 GMT) dans la capitale, au cours desquels Abdelghani "Gheniwa" el-Kikli, chef de l'Autorité de soutien à la stabilité (SSA), un influent groupe armé basé dans le quartier d'Abou Slim, dans le sud de Tripoli, a été tué.

Après quelques heures de violents combats, "le ministère de la Défense affirme que l'opération militaire a été menée avec succès et que des instructions ont été données pour compléter une opération (...) permettant d'assurer une sécurité et une stabilité durables", a annoncé le gouvernement dans un communiqué au milieu de la nuit.

Des membres des forces de sécurité libyennes à un point de contrôle à Tripoli, le 13 mai 2025, au lendemain d'affrontements nocturnes qui ont fait au moins six morts AFP

"Je salue les ministères de l'Intérieur et de la Défense, ainsi que tous les membres de l'armée et de la police, pour avoir instauré la sécurité et affirmé l'autorité de l'Etat dans la capitale", a ajouté le chef du gouvernement de Tripoli, Abdelhamid Dbeibah, dans un communiqué sur X.

"Ce qui a été accompli aujourd'hui montre que les institutions régulières sont capables de protéger la patrie et à préserver la dignité des citoyens", a-t-il écrit. Il s'agit, selon lui, d'"une étape décisive vers l'élimination des groupes irréguliers et l'instauration du principe selon lequel il n'y a de place en Libye que pour les institutions de l'Etat, et il n'y a d'autre autorité que celle de la loi".

La Libye se remet difficilement des années de guerre et de chaos qui ont suivi la révolte de 2011 et la chute du dictateur Mouammar Kadhafi. Elle est actuellement divisée entre un gouvernement établi à Tripoli reconnu par l'ONU et une administration rivale dans l'est du pays, contrôlée par la famille du maréchal Khalifa Haftar.

Malgré un relatif retour au calme observé depuis quelques années, des affrontements se produisent périodiquement entre la myriade de groupes armés présents dans le pays dans le cadre de luttes pour des zones d'influence.