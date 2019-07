Libye: vives tensions entre la Turquie et les forces du maréchal Haftar

Les forces du maréchal Khalifa Haftar ont annoncé dimanche avoir détruit un drone turc à l'aéroport de Tripoli, quelques heures après que la Turquie les a accusés de détenir six de ses ressortissants en Libye, et menacé de les prendre pour "cibles".

Ces incidents surviennent deux jours après que l'homme fort de l'Est libyen a menacé de s'en prendre aux intérêts turcs dans le pays, accusant Ankara de soutenir militairement ses rivaux du gouvernement d'union nationale (GNA), reconnu par la communauté internationale et basé dans la capitale Tripoli.

"La détention de six de nos concitoyens par des milices illégales liées à Haftar est un acte de violence et de piraterie. Nous nous attendons à ce que nos concitoyens soient libérés immédiatement", a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.

"Si cela n'arrive pas, des forces d'Haftar deviendront des cibles légitimes", a-t-il averti.

Semblant faire fi des menaces turques, les forces du maréchal Haftar ont annoncé dans la soirée avoir détruit lors d'une frappe un "drone turc" à l'aéroport international de Tripoli.

"Nos chasseurs ont visé un drone turc de type Bayraktar au cours de son décollage et l'ont détruit sur la piste de la zone militaire" de l'aéroport de Mitiga, le seul fonctionnel de la capitale libyenne.

L'aéroport a aussitôt suspendu le trafic aérien "jusqu'à nouvel ordre", avant d'annoncer la reprise des vols plus tard dans la soirée, "après la réparation de la piste".

Depuis le début de leur offensive contre la capitale, le 4 avril, les forces du maréchal Haftar ont mené plusieurs raids aériens contre l'aéroport de Mitiga, affirmant à chaque fois viser des drones.

- "Prix très élevé" -

Après avoir essuyé un sérieux revers dans le cadre de son offensive sur Tripoli, le maréchal Haftar a ordonné à ses forces de prendre pour cible les navires et intérêts turcs, d'interdire les vols depuis et vers la Turquie et d'arrêter les ressortissants turcs en Libye, a annoncé vendredi son porte-parole, le général Ahmad al-Mesmari.

Si les vols vers la Turquie depuis Benghazi, place forte des pro-Haftar, ont été suspendus samedi, les vols à destination d'Istanbul se "poursuivaient normalement depuis Tripoli et Misrata (ouest)", zones sous le contrôle du GNA, selon une source aéroportuaire.

Le ministre turc de la Défense Hulusi Akar a rétorqué dimanche que la Turquie riposterait à toute attaque.

"Il y aura un prix très élevé à payer à toute attitude hostile ou attaque. Nous riposterons de la façon la plus efficace et forte", a déclaré le ministre à l'agence de presse turque Anadolu.

Les efforts de la Turquie en Libye visent à "contribuer à la paix et à la stabilité dans la région", a encore assuré M. Akar, ajoutant qu'Ankara avait "pris toutes sortes de mesures pour faire face à toute menace ou action hostile contre la Turquie".

- Rôle d'Ankara -

Selon le général Mesmari, Ankara intervient "dans la bataille de façon directe: avec ses soldats, ses avions et ses navires par la mer" et des approvisionnements en armes et munitions arrivent directement de Turquie aux forces du GNA via la Méditerranée, a-t-il assuré.

A Tripoli, ses rivaux ont démenti "catégoriquement la présence de militaires étrangers ou de nationalité turque dans les territoires sous l'autorité du GNA".

Mais la Turquie soutient de moins en moins discrètement les forces du GNA, malgré un embargo sur les armes imposé par l'ONU à la Libye depuis la révolte de 2011 qui a renversé le régime de Mouammar Kadhafi.

Le 19 juin, le président turc avait ainsi confirmé que des armes que son pays avait fournies au GNA ont permis à Tripoli de "rééquilibrer" la situation face aux forces de Khalifa Haftar, soutenues par les Emirats arabes unis et l'Egypte.

Interrogé sur la menace libyenne samedi, le président avait déclaré qu'il n'en avait pas connaissance, mais que la Turquie prendrait les mesures nécessaires après avoir évalué la situation.

Les menaces du maréchal Haftar contre la Turquie sont intervenues au lendemain de l'annonce de la reprise par les forces pro-GNA de la ville de Gharyan, à une centaine de kilomètres de Tripoli. Le maréchal Haftar en avait fait son centre d'opérations pour l'offensive contre Tripoli, située à plus de 1.000 km de son bastion de Benghazi (est).