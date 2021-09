Ligue des champions : l'incroyable performance du nouvel attaquant franco-ivoirien de l'Ajax, Sébastien Haller

Il n’est que le second joueur de l’histoire à réaliser cette performance pour son match d’entrée au sein de la mythique compétition, après Marco van Basten en novembre 1992. Le club néerlandais n’a pas caché sa fierté face aux prouesses de sa nouvelle recrue, le surnommant Sébastien “Baller”, Sébastien "Ballon" en néerlandais, sur son compte Twitter.

Les débuts du joueur à Auxerre

Le joueur de l'Ajax est né à Ris-Orangis, au sud de Paris. Fils d’un père français et d’une mère ivoirienne, le jeune footballeur a d’abord fait ses armes à l’AJ Auxerre. Le club bourguignon le recrute à l'âge de 13 ans. Mais, à 19 ans, il demande plus de temps de jeu à son entraîneur de l'époque, Jean-Luc Vannuchi.

L'AJ Auxerre décide de le prêter au club néerlandais, le FC Utrecht. Il s'envole ensuite en Allemagne pour l’Eintract de Francfort en 2017. En 2019, il s’engage pour cinq ans avec West Ham United et fait ses débuts en Première League face à Manchester City. En manque de temps de jeu, il change à nouveau de club et rejoint le club mythique de l'Ajax Amsterdam.



Le retour de l’attaquant à ses racines

Joueur en Angleterre en 2020, il est sélectionné par l'ancien footballeur Patrice Beaumelle pour jouer pour la Côte d'Ivoire. Le 12 novembre 2020, pour sa première sélection, il se fait déjà remarquer en marquant le but de la victoire à la 55e minute contre Madagascar (2-1).



Le joueur franco-ivoirien avait été sélectionné en équipe de France Espoirs où il avait joué 20 matchs et inscrit 13 buts.



À travers ce quadruplé en Ligue des champions, Sébastien Haller réussi l'exploit de certains de ses prédécesseurs, comme Leo Messi , Marco Van Basten ou Zlatan Ibrahimovic, et offre une belle perspective d'avenir dans la compétition à son nouveau club.