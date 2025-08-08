L'opposant tchadien Succès Masra risque 25 ans de prison ferme

Le procureur a requis 25 ans de prison ferme contre l'ancien Premier ministre tchadien Succès Masra. Ce vendredi 8 août se déroulait le troisième jour de son procès à N'djamena pour "incitation à la haine et à la révolte" et complicité d'assassinat.

"La condamnation à vie étant exclue, nous demandons 25 ans de prison ferme pour Masra et ses co-accusés", a déclaré Louapambe Mahouli Bruno, procureur général près de la cour d'appel de N'djamena ce 8 août.

Ce procès regroupe deux volets, celui de près de 70 hommes accusés d'avoir participé à un massacre sanglant le 14 mai et celui de Succès Masra.

Arrêté le 16 mai, le chef du parti d'opposition Les Transformateurs est jugé pour "incitation à la haine, à la révolte, constitution et complicité de bandes armées, complicité d'assassinat, incendie volontaire et profanation de sépultures".

Le 14 mai, 42 personnes, "majoritairement des femmes et des enfants", avaient été tuées à Mandakao, dans la région du Logone-Occidental (sud-ouest du Tchad), selon la justice tchadienne qui accuse M. Masra d'avoir provoqué ce massacre.

Un message audio, présenté comme datant de 2023 est mis en avant par la justice pour incriminer Succès Masra. Selon une traduction française du message en langue ngambaye, il est dit : "Apprenons-nous les uns et les autres à utiliser une arme à feu. Que ce soit fille ou garçon, que ce soit homme ou femme (...) soyons tous des boucliers protecteurs".

Les avocats de Succès Masra ont affirmé mardi qu'aucune preuve tangible n'a été présentée à la Cour depuis le début du procès mercredi : "nous sommes à la recherche d'un lien qui pourrait relier les accusés à la scène de crime, mais nous sommes restés sur notre soif".

Entendu pour la première fois hier, Succès Masra, vêtu d'une tenue blanche traditionnelle s'est défendu.

Succès Masra, originaire du sud du pays, appartient à l'ethnie ngambaye et bénéficie d'une large popularité auprès des populations du sud à majorité chrétienne et animiste, qui s'estiment souvent marginalisées par le régime de N'Djamena, majoritairement musulman.